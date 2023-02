Kovac wünscht sich Erfahrung: "Man muss mehr Geld in die Hand nehmen"

Der VfL Wolfsburg sieht sich in der Bundesliga nicht mehr als Jäger auf das obere Tabellendrittel, sondern als Gejagter, der Platz sieben verteidigen will. Für die Zukunft wünscht sich Trainer Niko Kovac mehr Qualität durch erfahrenere Spieler.

"Wir wollen sehr viel erfolgreicher sein als dieses Jahr. Ich behaupte, dass diese Mannschaft und dieser Klub das Potenzial haben, wieder international zu spielen." Das sagte Niko Kovac im vergangenen Sommer, noch bevor er erstmals vor sein neues Team trat. Als der Trainer dann seinen Dienst am Mittellandkanal aufnahm, soll er den Spielern gar verkündet haben, dass für ihn eigentlich nur die Plätze eins bis vier infrage kämen.

Die Champions League, das ist die Bühne, auf der sich der 51-Jährige, der immer nach dem Höchsten strebt, schon in München und Monaco (Qualifikation) bewegt hat. Und so betonte er auch in diesem Winter noch einmal stellvertretend für sich und sein Trainerteam: "Wir sind ja nicht nach Wolfsburg gekommen, um Zehnter zu werden."

Die Realität wird Kovac deshalb nur bedingt zufrieden stellen. Der VfL ist Siebter, hat nach dem Fehlstart in die Rückrunde (nur ein Punkt aus vier Spielen) mittlerweile zehn Zähler Rückstand auf Champions-League-Rang vier und liegt nun auch schon acht Punkte hinter Platz sechs. Kovac unterstreicht das aktualisierte Saisonziel: "Wir werden um den siebten Platz kämpfen, diesen wollen wir verteidigen." Für weiter oben, "sind wir noch nicht so weit". Und das habe Gründe.

Die, so der Trainer, auch in der Altersstruktur seiner Mannschaft liegen. Der VfL, im Schnitt 24,6 Jahre jung, stellt hinter dem VfB Stuttgart (24,0 Jahre) das zweitjüngste Team der Liga. Was für Kovac bedeutet: "Junge Spiele haben Höhen und Tiefen. Das sieht man bei erfahreneren Spielern weniger, da sind die Wellen kleiner."

Beim Wolfsburger 0:3 am vergangenen Samstag gegen RB Leipzig betrug der Altersschnitt der Kovac-Truppe 24,74 Jahre - jünger war an diesem Spieltag kein anderes Team. Der Trainer betont: "Es gibt viele Statistiken darüber, welche Mannschaften erfolgreich sind vom Altersschnitt. Die, die sehr jung sind in den Top-fünf-Ligen, sind relativ selten in den Top vier vertreten." Seine Formel lautet also: Mehr Erfahrung bringt größeren Erfolg.

Bei den Wegen dorthin wird es interessant beim VfL, dessen Philosophie es eigentlich ist, junge Fußballer zu verpflichten, sie zu entwickeln und im besten Fall mit Gewinn zu verkaufen. Der älteste VfL-Neuzugang des vergangenen Sommers war der Schwede Mattias Svanberg - mit zu diesem Zeitpunkt 23 Jahren.

Kovac sieht darin offenbar einen Nachteil im Kampf um die Spitzenplätze: "Es ist schwierig, auf dem Markt die ganzen Diamanten zu finden, sie für fünf Millionen zu kaufen und für 50 Millionen zu verkaufen. Wenn man oben mitspielen möchte, muss man mehr Geld in die Hand nehmen." Geld für mehr Erfahrung, für höhere Qualität. Ein finanzieller Einsatz, um die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg zu erhöhen. "Klar", sagt Kovac, "wir wollen alle sehr viel höher. Das ist im Moment aber Nebensache, weil wir es nicht schaffen."

Aber dorthin will der Fußballlehrer mit dem VfL kommen, entsprechend formuliert er seine Vorstellungen an die künftige Transferpolitik von Geschäftsführer Marcel Schäfer: "Wir müssen versuchen, die Spieler zu entwickeln, aber auch versuchen, dementsprechend in den Wechselperioden Qualität nach Wolfsburg zu bringen. Wenn man nur versucht, Spieler zu entwickeln, dauert das seine Zeit. Und Zeit ist sehr begrenzt."

Die 13 Spiele bis zum Saisonende will Kovac nutzen, um den siebten Platz, der, so die große Hoffnung, am Ende für die Conference League reicht, zu verteidigen. "Wir haben alle Träume und Wünsche, international dabei zu sein", betont er, wohlwissend, "dass man jetzt nicht erwarten kann, dass wir vom Tabellenzwölften zum -vierten avancieren. Das wäre ein bisschen vermessen." Der Plan: "Wir müssen kontinuierlich wachsen und werden schon zusehen, dass wir eine gute Mannschaft im Sommer zusammenstellen." Ein Team, das dann das obere Tabellendrittel angreifen kann.