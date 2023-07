Kovac: "Wir hoffen, dass wir Lukas 30 Minuten geben können"

Die Zeit der Reha neigt sich dem Ende zu. Lukas Nmecha steht am Ende des Trainingslagers vor der Rückkehr in die Mannschaft. Geht alles gut, soll aus einem Kurzeinsatz bald schon wieder mehr werden.

Vor über vier Monaten, am 12. März beim 1:1 gegen Union Berlin, stand er das letzte Mal in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Dann begann die Leidenszeit des Lukas Nmecha, die sich nun, so hoffen alle in Wolfsburg, allmählich dem Ende neigt. Im Trainingslager in Seefeld absolvierte der Nationalspieler in dieser Woche das komplette Programm und vermittelte dabei einen guten Eindruck.

Konsequenz: Im abschließenden Testspiel an diesem Samstag gegen Ligakonkurrent Freiburg will Niko Kovac dem 24-Jährigen nach seiner Knieverletzung zum Comeback verhelfen. "Wir hoffen, dass wir Lukas gegen Freiburg 30 Minuten geben können und ihn 'step by step' nach vorne bringen", kündigt der Trainer an. Doch Vorsicht klingt in den Worten des Kroaten durch. Die Frage: "Wie reagiert sein Knie, wenn es voll belastet wird? Davon machen wir vieles abhängig. Wenn es gut ist, sind wir glücklich. Wenn nicht, müssen wir uns unsere Gedanken machen."

Wir dürfen ihn nicht überbelasten, sondern müssen ihn sukzessive aufbauen. Niko Kovac

Diese Gedanken bezögen sich dann zunächst einmal auf die weitere Vorgehensweise. "Wir müssen eine Balance finden. Wenn wir zum Beispiel zweimal trainieren, ist er beim zweiten Mal noch nicht dabei. Wir dürfen ihn nicht überbelasten, sondern müssen ihn sukzessive aufbauen.

30 Minuten Wettkampfmodus sind noch einmal etwas anderes als Training", weiß Kovac, der in Sachen Nmecha aber auch zuversichtliche Töne anstimmt: "In der nächsten Woche spielen wir gegen Lens, da wollen wir ihm wieder etwas mehr Minuten geben. Körperlich ist er auf einem aufsteigenden Ast, aber er war ein halbes Jahr außen vor. Das kann man zwar im Reha-Bereich einigermaßen aufarbeiten, aber auf dem Platz ist es noch einmal etwas anderes."

Auf dem Platz müsse sich der Spieler nach vollständiger Genesung dann auch sportlich weiterentwickeln, fordert der Coach. "Er ist ein Spieler, der aufgrund seiner Konstitution und seiner Physis in die Tiefe gehen kann. Die Tiefenläufe muss er noch erhöhen, damit man den Gegner in Bewegung bringt und auseinanderreißt."

An Anreizen sollte es dem Spieler nicht mangeln. Ist er fit, genießt er das Vertrauen der Wolfsburger Macher. Und, so Kovac: "Auch Lukas hat eventuell eine Europameisterschaft vor sich. Das sind alles Motivationen, die den Spieler dazu bringen müssen, alles zu geben."

Und wenn es noch hakt, sich das Knie womöglich doch wieder meldet? "Wir hoffen, dass Lukas gesund bleibt. Dann sind wir im Sturm sicher", schickt Kovac voraus, schielt aber auch ein wenig auf den Spielermarkt. "Wenn nicht, müssen wir auch da schauen. Aber wir gehen vom guten Fall aus, dass wir einen gesunden Lukas zur Verfügung haben. Ich bin guter Dinge, dass das klappt."

Der nach einigen Untersuchungen final getroffene Entschluss vom Frühjahr, das Gelenk ohne einen operativen Eingriff gesund zu pflegen, steht überdies für Kovac im Nachhinein nicht zur Diskussion. "Es waren genug Fachärzte mit unseren Top-Ärzten im Austausch. Darauf vertrauen wir. Deswegen war es meiner Meinung nach die richtige Entscheidung, ihn konservativ zu behandeln."