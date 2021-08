Kovac: "Wir haben 190 Minuten dominiert - Fußball ist manchmal grausam"

Es hat nicht sollen sein. Die AS Monaco erlebte in Charkiw einen denkwürdigen Abend. Trainer Niko Kovac war zwar "glücklich über unseren Auftritt" - die Krise dauert aber an.

Bilder des Ausscheidens: Niko Kovac (Mi.) und seine AS Monaco müssen sich mit der Europa-League begnügen. imago images, getty images (2)

Dass nach Hin- und Rückspiel Schachtar Donezk eines der letzten Tickets für die Königsklasse ergattern konnte, ist rein nach den Zahlen nur schwer nachvollziehbar. Nach zwei Spielen und anschließender Verlängerung - das Hinspiel ging mit 1:0 an Donezk, das Rückspiel nach 90 Minuten mit 2:1 an die Monegassen, eine Auswärtstorregel gibt es seit dieser Saison nicht mehr - standen Monacos 42 Schüssen nur 15 Schüsse der Ukrainer gegenüber.

"Es mag unfair sein, aber das Leben geht weiter"

Im Rückspiel gab Donezk in 120 Minuten sogar nur zwei Schüsse auf das Tor ab, am Ende erzielten die Ukrainer ebenso viele Treffer. "Wenn wir die 210 Spielminuten insgesamt nehmen, haben wir 190 davon dominiert. Fußball ist manchmal grausam. Es mag unfair sein, aber das Leben geht weiter", resümierte Kovac nach der Partie. Er sei "stolz auf seine Jungs" - wohlwissend, dass seine Mannschaft gegen Donezk ein ganz anderes Gesicht als in der Liga zeigte.

Denn dort legte die Mannschaft aus dem Fürstentum einen Fehlstart hin. Ein Tor, ein Zähler, zuletzt Niederlagen gegen Lorient (0:1) und Lens (0:2) - früh in der Saison steht Kovac mit seinem Team unter Druck.

Hoffnung dürfte sowohl die starke erste Hälfte im Rückspiel der Play-offs machen als auch die Tatsache, dass sich die AS eine Vielzahl an Chancen erspielte, diese aber ungenutzt ließ. "Wir können uns nur selbst die Schuld geben, dass wir das Spiel nicht in der ersten Hälfte schon entschieden haben. Wir hatten große Möglichkeiten, aber Pyatov (Torhüter bei Schachtar, Anm. d. Red.) hat phänomenal gehalten." Allen voran Kevin Volland und Wissam Ben Yedder vergaben die besten Möglichkeiten.

Europa League als Trost

Durch das Aus noch vor der Gruppenphase liegt der volle Fokus der Monegassen jetzt auf der Liga. Damit ist auch klar, dass der letztjährige Tabellendritte der Ligue 1 im dritten Jahr hintereinander die Königsklasse verpasst. Für das ambitionierte Fürstentum ein enttäuschendes Ergebnis. Immerhin: In der Europa-League wird die AS an den Start gehen.