Kovac und die Krise: "Den Schuh ziehe ich mir natürlich auch an"

Der VfL Wolfsburg will im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Borussia Mönchengladbach ins Viertelfinale einziehen und so auch die Krise in der Bundesliga beiseiteschieben. Trainer Niko Kovac setzt dabei auf Entspannung im eigenen Bett.

Er wirkt ruhig, kein bisschen bissig oder emotional. "Ich bin relativ aufgeräumt", sagt Niko Kovac zwei Tage nach dem enttäuschenden 1:3 beim VfL Bochum und einen Tag vor dem Pokalspiel in Mönchengladbach. Der Wolfsburger Trainer versucht, Ruhe auszustrahlen in einer Phase, in der er selbst als Verantwortlicher im Zentrum der öffentlichen Kritik steht. In der Liga ist der VfL nach fünf Pleiten aus den vergangenen sieben Spielen auf Rang 11 abgerutscht, fußballerisch ist schon lange keine Weiterentwicklung zu erkennen. Und die erwartet Kovac auch nicht am Dienstag in Gladbach. Sein Motto: Erst der Kampf, dann die Kunst. "Wenn man handwerklich gut dabei ist, kann man auch künstlerisch das eine oder andere in die richtige Richtung bringen."

Kovac: "Ich bin Realist, nie ein Pessimist"

Erst einmal geht es ohnehin um Ergebnisse. Wolfsburg muss die Wende in der Liga hinbekommen, und dazu eignet sich doch ein Sieg im Pokal. Kovac: "Ich hoffe, dass das morgige Spiel hilft, um Selbstvertrauen aufzubauen." In der Liga freilich gab es erst vor drei Wochen eine üble 0:4-Packung in Mönchengladbach, was nicht der beste Mutmacher ist. Und dennoch: "Solche Spiele kann man als Chance nutzen, sich in eine andere Richtung zu manövrieren", hofft der Coach. "Jeder einzelne Mensch lebt von Hoffnung und Glauben. Wenn wir nicht glauben, dass es morgen besser wird, müssen wir nicht weiterleben. Ich bin Realist, nie ein Pessimist."

Des Trainers Hoffnung: "Irgendwann geht es wieder in die richtige Richtung"

Realistisch betrachtet muss die Mannschaft vieles besser machen, um in den kommenden Wochen zu bestehen. Kovac wirft ihr zu viele individuelle Fehler vor, in Bochum im ersten Durchgang mangelnde Zweikampfbereitschaft, grundsätzlich eine nicht vorhandene Kommunikation auf dem Rasen. Sich selbst, das betonte er am Montag, nimmt der Trainer aber nicht raus aus der Kritik. Dass die Situation so ist, wie sie ist, "den Schuh ziehe ich mir natürlich auch an, davor renne ich nicht weg", erklärt der 52-Jährige. "Ich gehöre genauso zur Mannschaft dazu, ich stelle sie auf, gebe die Vorgaben. Gemeinsam gewinnen und verlieren wir Spiele. Wir haben unseren Beitrag geleistet, zum Positiven wie Negativen." Einen besonderen Druck verspüre er dennoch nicht. "In meinem Leben habe ich allzu viel erlebt. Es gibt immer Aufs und Abs, irgendwann geht es wieder in die richtige Richtung, nämlich nach oben."

Irgendwann sollte schon ziemlich bald sein. Noch erhält Kovac die öffentliche Rückendeckung der sportlichen Führung, die freilich auch alles andere als glücklich ist. In den vergangenen Wochen mit der extremen Rotation, mit der fußballerischen Entwicklung, mit den Ergebnissen sowieso. Kovacs Rezept für die Kehrtwende im Pokal fällt reichlich simpel aus: "Wir müssen die Zweikämpfe annehmen und gewinnen. Die Jungs wissen, was sie zu tun haben, sie müssen es auf den Platz bringen, dann können wir Spiele gewinnen."

Der VfL reist erst am Spieltag ins Rheinland

Wer die Jungs sind, die den Einzug in das Pokal-Viertelfinale klarmachen sollen, ist noch nicht ganz klar. Die am Samstag fehlenden Maximilian Arnold (Rücken), Sebastiaan Bornauw (Oberschenkel) und Amin Saar (Knie) trainierten am Montag lediglich individuell, bei ihnen entscheidet sich kurzfristig, ob sie mitreisen ins Rheinland. Dazu bleibt in dieser Woche noch etwas mehr Zeit. Kovac hat entschieden, dass der VfL erst am Dienstag den Pokaltrip antritt, die Spieler die Nacht vor der so wichtigen Partie in gewohnter Umgebung verbringen können. "Wir wollten, dass wir mehr Nächte zu Hause im eigenen Bett mit dem eigenen Kopfkissen verbringen." Sein Tipp an seine Spieler für den Montagabend: "Entspannen. Es geht darum, eine gewisse Lockerheit zu bekommen." Um sich so in den Pokalfight stürzen zu können.