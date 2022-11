Kovac und der Kruse-Arnold-Konflikt: "Ich lebe hinterm Mond"

Der VfL Wolfsburg siegt sich aus dem Tabellenkeller. Das 3:0 in Mainz bedeutete den zweiten Sieg in Folge und das siebte Pflichtspiel in Serie ohne Niederlage. Da konnte Trainer Niko Kovac auch entspannt über Konflikte außerhalb des Rasens hinwegsehen.

4:0 in Bochum, nun 3:0 in Mainz. Der VfL Wolfsburg kommt in Schwung, wenngleich die Leistung am Samstag längst nicht so gut war wie noch eine Woche zuvor. Aber das ist für Trainer Niko Kovac angesichts des Laufs, in den er sein Team geführt hat, nur zweitrangig. "Es war nicht top, aber es wurde besser. In der zweiten Hälfte haben wir es richtig gut runtergespielt", konstatierte der Kroate und geht frohen Mutes in die kommenden Tage mit den Partien gegen Dortmund und Hoffenheim: "Eine englische Woche mit drei Punkten zu beginnen, ist gut."

Dass Kovac, seit Sommer beim VfL, in Wolfsburg auch viele Dinge kommentieren muss, die abseits des Rasens passieren, daran dürfte er sich mittlerweile gewöhnt haben. Die Personalie Marin Pongracic war ein Dauerthema im Sommer, Max Kruse sowieso, vor zwei Wochen musste er sich parallel zur Spielvorbereitung für die Partie in Leverkusen (2:2) noch mit dem veranstalteten Masken-Zirkus seiner Mannschaft auseinandersetzen. Nun ist es ein Konflikt zwischen Kruse und seinem Kapitän Maximilian Arnold. Den Kovac mit einem entspannten Lächeln zur Kenntnis nimmt.

Arnold hatte in einem kicker-Podcast in einem Nebensatz über Kruses im vergangenen August selbst verkündeten Halbtagsjob ("Meine täglichen Arbeitszeiten sind so 9 bis 13 Uhr") beim VfL geäußert, was den angesprochenen Spieler bei Instagram auf den Plan rief und Arnolds vorbildliche Arbeitseinstellung so kommentierte: "Wir wissen ja, woran es liegt. Nämlich: Der, der weniger Talent hat, muss halt mehr trainieren." Nun gehört Kovac gewiss zur Fraktion der Fleißigen, zusätzliches Öl gießt der Coach jedoch nicht in das teamintern lodernde Feuer. "Ich habe davon keinen blassen Schimmer", sagt der Coach dazu lediglich. "Ich habe kein Instagram, kein Twitter, kein Facebook. Ich lebe hinterm Mond." Und in der Gewissheit, mit dem VfL auf einem guten Weg zu sein.

Lesen Sie auch: "Bin abgerutscht": Arnolds Geständnis nach "unglaublichem" Freistoß