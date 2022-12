Kovac und der Europa-Angriff: "Das ist das, was wir wollen"

Niko Kovac hat eine turbulente Anfangsphase beim VfL Wolfsburg hinter sich. Nach reichlich Gegenwind in den ersten Saisonwochen geht der Trainer nun mit Schwung in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Am Dienstag sprach der 51-Jährige über seine Mannschaft, seine Ziele - und nicht mehr über Max Kruse.

Chefcoach Niko Kovac hat mit dem VfL Wolfsburg Europa im Blick. IMAGO/regios24