Kovac überzeugt: "Das wird sich in dieser Saison auch wieder ändern"

Der VfL Wolfsburg hat sich aktuell ins Mittelmaß der Bundesliga rotiert. Trainer Niko Kovac, der mehr wechselt als noch in der Vorsaison, belegt mit seinem Team aktuell nur Platz 9.

Niko Kovac hält gerne die Spannung hoch. Wer spielt? Wer spielt nicht? Gerne lässt der Wolfsburger Trainer die Öffentlichkeit wie auch seine Spieler im Unklaren über seine Aufstellung. Wo er immer wieder mal eine Überraschung auf Lager hat. Kapitän Maximilian Arnold war nun zweimal draußen, auch 25-Millionen-Euro-Neuzugang Lovro Majer kam schon von der Bank, Yannick Gerhardt saß schon zweimal 90 Minuten dort.

Es wird kräftig rotiert, herausgestochen hat bislang das Pokalspiel gegen RB Leipzig (1:0), als Kovac acht Wechsel vornahm, anschließend gegen Werder Bremen (2:2) tauschte er erneut viermal. Im Schnitt nimmt der 52-Jährige in dieser Saison von Pflichtspiel zu Pflichtspiel 3,1 Wechsel in der Startelf vor. In der vergangenen Spielzeit war es mit 2,1 im Schnitt exakt einer weniger. Spricht dies nun für eine bislang erfolglose Suche nach einer Stammformation? Oder für einen in der Breite so starken VfL-Kader, dessen Qualitäten der Coach voll ausschöpfen will? Die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo in der Mitte.

Nur zwei Siege aus den vergangenen acht Partien

"Wenn ich rotiere, heißt es, er rotiert", sagt Kovac. "Wenn ich nicht rotiere, heißt es, er rotiert nicht. Das ist mir zu leicht. Ich kenne das Spiel allzu lang." Das Spiel ist wohl die Suche nach den Gründen für die sportliche Schieflage. Nach gutem Start gewann der VfL zuletzt nur zwei der vergangenen acht Partien in der Liga, ist bei drei Pleiten und einem Remis gegen die auswärts bis dato punktlosen Bremer nun schon seit vier Spielen sieglos. Aktuell wechseln die Aufstellungen, der Ertrag bleibt aber - im Gegensatz zum kämpferisch starken Auftritt im Pokal - dürftig. "Aber das wird sich in dieser Saison auch wieder ändern", versucht sich Kovac in Optimismus, "davon bin ich überzeugt." Er weiß: "Wir müssen uns die Punkte hart erkämpfen."

Nur wie? Weiter mit vielen Wechseln, oder nach nun knapp einem Drittel der Saison mit einer sich mehr und mehr findenden Startformation? Die dann wiederum die Unzufriedenheit derer wachsen ließe, die so gut wie gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Schließlich verpasste der VfL schon im Vorjahr sein Saisonziel "Europa", englische Wochen sind für die Kovac-Elf kaum der Fall.

Schäfers Streben nach Konstanz

Geschäftsführer Marcel Schäfer ist selbstredend auch nicht glücklich mit der Situation, für ihn sind es aktuell kleine Details, die den Ausschlag geben. Und die vielen Wechsel? "Jeder ist im Training und im Spiel eingeladen, Leistung zu bringen", sagt er in Richtung seiner Mannschaft, "der Trainer schickt immer die Elf auf den Platz, bei der er die größte Wahrscheinlichkeit sieht, das Spiel zu gewinnen." Die Rotation könnte nun bald überschaubarer werden. "Natürlich ist es unser Bestreben", so Schäfer, "Konstanz reinzubekommen. In unser Spiel, über 90 Minuten, auch personell. Daran arbeiten wir."

Kovac muss wegen Lacroix auf jeden Fall umbauen

Am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Mönchengladbach soll die Wende zum Guten gelingen. Dass Niko Kovac seine Elf verändern wird, steht angesichts der Gelb-Rot-Sperre von Maxence Lacroix schon fest. Weitere Wechsel wahrscheinlich. Die größte Hoffnung: Koen Casteels soll nach seiner Entzündung im Bauchbereich wieder ins Tor zurückkehren.