Kovac über Masken-Vorfall im Zug: "Das wird nicht mehr vorkommen"

Der VfL Wolfsburg ist mit dem Zug zum Spiel bei Bayer 04 Leverkusen gereist. Dabei kam es zu einem Zwischenfall, der Verein reagiert mit einer Stellungnahme.

Der Tabellen-13. Wolfsburg trat am Samstag beim Tabellen-16. Leverkusen an und musste am Ende mit einem 2:2 leben. Ein Kellerduell in der Bundesliga. Doch das Sportliche trat vor dem brisanten Aufeinandertreffen zunächst in den Hintergrund. Etliche Spieler des VfL trugen bei der Anfahrt im Zug keine Maske, wie zwingend vorgeschrieben, und kamen dann der Aufforderung der Zugbegleiterin, diese aufzusetzen, nicht nach. Vielmehr haben sich einige Akteure über die Zugbegleiterin lustig gemacht. "Ich finde das Verhalten der Spieler nicht respektvoll", erklärte die dem WDR, der mit einem Reporter im Zug vertreten war.

Nicht respektvoll findet auch der VfL Wolfsburg das Verhalten und reagierte mit einer Stellungnahme. Der Verein spricht von "einem nicht zu tolerierenden Fehlverhalten einiger Teammitglieder des VfL" und "entschuldigt sich im Namen der gesamten Mannschaft mit Nachdruck für das unprofessionelle und unangebrachte Verhalten seiner Spieler und ganz besonders auch beim Personal der Deutschen Bahn für das respektlose Auftreten insgesamt, das bislang so noch nicht aufgetreten ist und auch nicht dem üblichen Verhalten des Teams entspricht, in keinerlei Weise mit den Werten des VfL Wolfsburg zu vereinbaren ist, nicht toleriert wird und nicht wieder vorkommen darf."

Es waren nicht alle, aber das entschuldigt die Sache nicht. Das darf so nicht vorkommen, das wird nicht mehr vorkommen. Niko Kovac

Wolfsburg ließ wissen, dass Cheftrainer Niko Kovac, der auch im Zug gesessen war, noch "am Freitag unmittelbar nach der Ankunft im Teamhotel vor der versammelten Mannschaft das Fehlverhalten klar und deutlich angesprochen habe. "Ich habe die Mannschaft aufgeklärt, wie die Regeln in Deutschland im Zug im Gegensatz zum Flieger sind", erklärte Kovac nach Remis bei Bayer: "Es waren nicht alle, aber das entschuldigt die Sache nicht. Das darf so nicht vorkommen, das wird nicht mehr vorkommen."

Der Bundesligist kündigte "eine detaillierte Aufarbeitung des Vorfalls nach der Rückkehr aus Leverkusen" an.