Kovac über Bayerns Remis-Serie: "Wir lassen uns nicht täuschen"

Wolfsburgs Trainer Niko Kovac fühlt sich mit seinem jüngsten Seitenhieb in Richtung Bayern München missverstanden und will sich von den drei sieglosen Ligaspielen nicht täuschen lassen.

Mit sechs Siegen in Serie hatte sich Wolfsburg eindrucksvoll aus dem Tabellenkeller nach vorne gespielt. Deswegen glaubt Trainer Niko Kovac auch nicht, dass die beiden Niederlagen zuletzt in Liga und Pokal sein Team aus der Spur werfen könnten. "Beide Spiele waren ausgeglichen", bilanzierte er am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Bayern München. "Die Mannschaft ist gefestigt und glaubt weiter an das, was wir die Wochen zuvor gut gemacht haben. Deswegen wissen wir das einzuschätzen."

Gleiches gilt für die Remis-Serie des FC Bayern. "Wir haben uns die drei Unentschieden angeschaut. Die Bayern waren in allen drei Spielen besser, auch wenn die Bälle nicht immer reingehen. Sie erspielen sich reihenweise hochkarätige Chancen. Von den Ergebnissen lassen wir uns nicht täuschen", sagte Kovac und verweist darauf, dass die Münchner das beste Auswärtsteam der Liga seien (5/3/1).

Seinen Spruch vom Montag ("Es ist im Moment leichter, in München zu spielen als in Berlin") auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel bei Union Berlin (1:2) wollte er entsprechend auch nicht als Seitenhieb gegen die Bayern verstanden wissen. Vielmehr wollte er die Berliner würdigen: "Es ging mir in erster Linie darum, mit Fakten zu belegen, was Union im Moment leistet."

Casteels kehrt ins Tor zurück - Lukas Nmecha trainiert wieder

So gab es viele lobende Worte für das Team von Julian Nagelsmann und dessen "außergewöhnliche individuelle Qualitäten. Du kannst nur mit Selbstvertrauen gegen Bayern München spielen, solltest du Angst haben, wird es sowieso nichts", weiß Kovac. Neben einer starken Mentalität und den Glauben an einen Erfolg gegen die Bayern "brauchst du einen guten Torhüter, der über sich hinauswächst".

Da stellt sich die Frage nach dem zuletzt erkälteten Koen Casteels, der die letzte Partie verpasst hatte. Für den Keeper gab Kovac genauso Entwarnung wie für alle anderen Spieler auch. "Wir haben alle gesund an Bord", sagte Kovac. Selbst Lukas Nmecha trainierte nach seinem Teilriss der Patellasehne Ende 2022 wieder mit der Mannschaft.