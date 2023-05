Kovac tüftelt erfolgreich: Flexibel zum Vereinsrekord

Der VfL Wolfsburg hat rechtzeitig auf der Zielgeraden dieser Saison seine Gier aufs Toreschießen wiederentdeckt - und beim 3:0 gegen Mainz sogar einen Vereinsrekord aufgestellt.

Chancen waren da, Tore aber nur Mangelware. Wochenlang dümpelte der VfL Wolfsburg im Niemandsland der Tabelle umher, konnte die Steilvorlagen der Konkurrenz im Kampf um die internationalen Ränge nicht nutzen, weil vor allem offensiv nur ein laues Lüftchen wehte.

Mit dem 5:1 gegen den VfL Bochum aber scheint der Knoten wieder geplatzt zu sein, mit den zuvor zehn Partien ungeschlagenen Mainzern spielte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac auch am Sonntag in der ersten halben Stunde Katz' und Maus. Und schoss sich auf beeindruckende Art und Weise zum Bayern-Besieger-Besieger. Mehr noch: Der VfL führte bereits zum vierten Mal in dieser Saison zur Pause mit 3:0, was einen neuen Vereinsrekord bedeutet. Denn selbst in der Meistersaison 2008/09 (und 2012/13) gab es nur drei Spiele mit mindestens drei Treffern vor der Halbzeitpause.

Wolfsburg agierte wie entfesselt, was die Träume vom Einzug in den Europapokal wieder wachsen lässt. Wenngleich Coach Kovac betont: "Wir wollen die Sieben halten. Wenn noch was geht, nehmen wir es gerne mit." Eine leise formulierte Kampfansage in Richtung Leverkusen, das nur noch zwei Zähler entfernt ist. Lieber aber lässt der Trainer Taten sprechen. Mit einer Mannschaft, die gegen Mainz erstmals auch mit Dreier- bzw. Fünferkette offensiv so richtig zu überzeugen müsste.

Kovac tüftelt erfolgreich an seinem Team, legte defensiv die Mainzer Flügel lahm (nur 17 Prozent der Flanken kamen an) und sorgte selbst für Wirbel im Angriff. Exemplarisch dafür die 1:0-Führung, als Ballstafetten, Hackentricks (Felix Nmecha) und erfolgreiches Gegenpressing zum ersten von zwei sehenswerten Treffern durch den auferstandenen Torjäger Jonas Wind führten. "Die Jungs", schwärmt Kovac, "haben es richtig gut umgesetzt."

Und gehen nun mit Rückenwind in die letzten vier Spiele. "Jeder Zweikampf, jedes Laufduell, jeder Pass ist wichtig", unterstreicht Geschäftsführer Marcel Schäfer. "Kleine Details werden entscheiden, wer in der Tabelle ein oder zwei Plätze weiter vorne oder hinten steht. Wir wollen international spielen. Wenn wir so auftreten, sind wir auf einem ordentlichen Weg."

Der weitergeht am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Borussia Dortmund.