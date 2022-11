Kovac traut Arnold eine XXL-Karriere zu

Der Donnerstag verlief ein wenig enttäuschend für den VfL Wolfsburg, schafften es doch sowohl der verletzte Lukas Nmecha als auch die nicht berücksichtigten Maximilian Arnold und Ridle Baku nicht in den WM-Kader von Hansi Flick.

4:0 gegen Bochum, 3:0 in Mainz, 2:0 gegen Dortmund. Was folgt nun am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Sinsheim, wenn es für den VfL Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim geht? "Ich würde das 1:0 nehmen, wenn es so einfach wäre", sagt Trainer Niko Kovac lachend. Er weiß: "Wir haben einen guten Lauf, aber wir kriegen nichts geschenkt."

Das galt für so manchen seiner Spieler auch mit Blick auf die WM-Nominierungen. Im Blickpunkt dabei vor allem Maximilian Arnold und Ridle Baku, die sich Hoffnungen auf das Turnier in Katar gemacht hatten, von Bundestrainer Hansi Flick aber nicht berücksichtigt wurden. "Sie waren geknickt", berichtet Kovac, "das ist normal. Auch wir als Klub haben uns etwas mehr erwartet. Ich glaube, dass es sich gerade Max verdient hätte." Der VfL-Kapitän ist seit Wochen in Topform.

Kovac: "Er kann noch sieben, acht, neun gute Jahre spielen"

Sorgen um diese Verfassung macht sich Kovac nun aber nicht. Zumal, so der Trainer: Das nächste Turnier, die EM 2024 in Deutschland, ist nicht in weiter Ferne. "Das muss das große Ziel sein." Arnold wäre dann 30. Zu alt? Mitnichten, findet Kovac, der seinem 28-jährigen Kapitän, der am Samstag sein 300. Bundesligaspiel absolvieren wird, eine XXL-Karriere zutraut. "Er kann noch sieben, acht, neun gute Jahre spielen, er ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung."

Das gilt auch für den VfL unter Kovac, der die Erfolgsserie von mittlerweile acht Pflichtspielen ohne Niederlage in Sinsheim gerne ausbauen und in die WM-Pause mitnehmen würde. Verzichten muss der Kroate dabei jedoch nicht nur auf Stürmer Lukas Nmecha (Teilabriss der Patellasehne), sondern ebenfalls auf die erkrankten Patrick Wimmer und Josip Brekalo. Maximilian Philipp, kündigt Kovac an, werde erstmals seit Anfang Oktober wieder im Kader stehen. An der Offensive jedoch wird der Trainer wohl kaum etwas ändern im Vergleich zu Dortmund-Spiel. Das heißt: Jonas Wind dürfte erneut im Sturmzentrum zum Einsatz kommen, flankiert von Omar Marmoush und Jakub Kaminski.