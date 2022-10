Kovac: "So kommen eben solche schönen Spiele heraus"

Sechs Pflichtspiele in Folge ist der VfL Wolfsburg nach dem 4:0 gegen den VfL Bochum mittlerweile ungeschlagen. Am Samstag war der Erfolg trotz einer geschlossenen Mannschaftsleistung vor allem mit einem Namen verbunden.

"Ich finde, dass die Mannschaft kontinuierlich Schritte nach vorne macht", befand Niko Kovac nach der Partie bei "Sky". "Die Leidenschaft und Mentalität, die wir am Anfang angesprochen haben, stimmt seit sechs, sieben Spielen. Jetzt kommt die spielerische Qualität dazu und der eine oder andere versteht, was wir gerne möchten. Und so kommen eben solche schönen Spiele dabei heraus", führte der Wolfsburger Trainer weiter aus.

Schäfer freut sich über "gelungenen Nachmittag"

Das sah auch der Sportdirektor der Niedersachsen so. "Es war ein gelungener Nachmittag. Wir agieren mittlerweile als Mannschaft, die gemeinsam verteidigt und gemeinsam in der Offensive kreiert", freute sich Marcel Schäfer.

Mann des Tages auf Wolfsburger Seite war zweifellos Felix Nmecha. Denn der 22-jährige Mittelfeldspieler schaffte in seinem 26. Bundesliga-Spiel etwas, dass ihm zuvor nicht gelungen war: Er zielte seinen ersten Bundesliga-Treffer mit einem wuchtigen Kopfballaufsetzer nach einer Standardsituation. Damit allerdings nicht genug. Denn in der zweiten Hälfte legte er - erneut nach einer Flanke von Maximilian Arnold nach einem Standard - gleich mit seinem zweiten Treffer nach.

"Er hat sich körperlich gesteigert", sagte Kovac über Nmecha - und führte zudem einen weiteren Grund für dessen jüngste Leistungssteigerung an: "Er kam nie in den Rhythmus. Er hat auf verschiedenen Positionen gespielt, jetzt spielt er im Mittelfeld und man sieht seine technischen Fähigkeiten."

Pfosten verhindert weiteres Nmecha-Tor

Felix, knapp zwei Jahre jüngerer Bruder von Lukas Nmecha, war seinem Bruder 2021 von Manchester City nach Niedersachsen gefolgt. Anders allerdings als Lukas, der vor seinem festen Wechsel nach Wolfsburg von den Citizens bereits 2019 kurzzeitig an die "Wölfe" - und anschließend auch nach Middlesbrough und Anderlecht - ausgeliehen gewesen war, hatte Felix in der Zwischenzeit durchgehend bei City gespielt - ab 2018 in der U 23.

Der 23-jährige Lukas wiederum hätte den 29. Oktober 2022 in Wolfsburg bei zwei Großchancen endgültig zum Nmecha-Tag machen können. Vor Lukas' Pfostentreffer in der zweiten Halbzeit hatte Felix ("Ich mache immer weiter und versuche, dass mich Zeiten wie im letzten Jahr, als ich nicht so viel gespielt habe, nicht runterbringen") sogar die Vorlage gegeben. Zuvor hatten beide Brüder erst ein einziges Mal, am 14. Dezember 2021 (2:3 gegen den 1. FC Köln), gemeinsam von Beginn an in der Bundesliga auf dem Feld gestanden.