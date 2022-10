Kovac sieht eine Entwicklung: "Wir sind da!"

Der VfL Wolfsburg kommt langsam, aber sicher voran in dieser Saison. Trainer Niko Kovac ist aber noch nicht vollends zufrieden - weil die Punkte fehlen.

Ist es ein blauer Glückspullover, wie ihn einst Udo Lattek beim 1. FC Köln trug? Nein, beteuert Niko Kovac, abergläubisch sei er nicht. Gleichwohl veränderte der Wolfsburger Trainer zuletzt sein Outfit nicht, dreimal gab es gegen Stuttgart (3:2), Augsburg (1:1) und nun Mönchengladbach (2:2) keine Niederlage. Fünf Punkte in drei Partien, in denen durchaus neun Zähler möglich gewesen wären. "Mit der Ausbeute bin ich nicht zufrieden", sagt Kovac dann auch, erkennt aber die Entwicklung seiner Mannschaft und stellt zufrieden fest: "Wir sind da!"

Angekommen in dieser Saison, die mit nur zwei Punkten aus den ersten fünf Spielen so schlecht begonnen hatte und den Verantwortlichen bereits Treuebekenntnisse zu ihrem neuen Coach abverlangten. Der mit taktischen Veränderungen und viel Geduld aktuell die Kurve zu kriegen scheint - wenngleich zehn Punkte aus zehn Spielen weiterhin bei weitem nicht dem eigenen Anspruch gerecht werden. "Wir hätten mehr Punkte haben müssen", betont Kovac, "aber von der Entwicklung der Mannschaft bin ich zufrieden."

Weil sich ein Team findet, in dem Max Kruse aktuell nicht mehr das beherrschende Thema ist, in dem der Coach im Mittelfeld mit Maximilian Arnold, Yannick Gerhardt und Mattias Svanberg ein laufstarkes Trio als "Herzschrittmacher" installiert hat. "Wir rücken viel mehr als Mannschaft zusammen", stellt Kapitän Arnold positiv heraus und ist froh, "solche Laufmaschinen" im Zentrum neben sich zu wissen. Seither läuft es besser in Wolfsburg - nur die Punkte fehlen noch.