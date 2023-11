Kovac: Sein Tchouameni-Tipp an Vranckx

Bleibt Aster Vranckx nach seinem überzeugenden Auftritt im Pokal gegen Leipzig (1:0) in der Startelf des VfL Wolfsburg? Oder kehrt Maximilian Arnold am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Bremen auf seinen angestammten Posten auf der Sechs zurück? Trainer Niko Kovac hält sich bedeckt - und gibt Youngster Vranckx Tipps.

Einmal richtig gut! Reicht das bei Niko Kovac, um in der Startelf zu bleiben? Oder muss Aster Vranckx nach seiner genutzten Bewährungschance im DFB-Pokal (kicker-Note 2) gegen RB Leipzig (1:0) zurück ins zweite Glied? Und wie würde der Trainer dem Belgier, der nicht gerade bekannt ist für seine große Geduld, dies erklären? "Als Trainer kann man alles erklären", lacht der Coach die Antwort weg, noch lässt er sich bei dieser Frage nicht in die Karten schauen.

Lieber wiederholt Kovac sein Lob für Vranckx für dessen Aufritt. "Das war von Aster ein klasse Spiel. Er hat als Sechs vor der Abwehr agiert, ist nicht rumgeschwirrt, sondern hat die Mitte gehalten." Es ist bei Vranckx auch eine Frage der Rolle. Der Belgier sieht sich etwas offensiver, der Trainer plant mit ihm perspektivisch zentral vor der Abwehr. Und hat für diese Rolle schon in der Vergangenheit ein gutes Auge bewiesen.

Reals Tchouameni schwärmte nach der Monaco-Zeit von Kovac

Kovac gibt Vranckx den Tipp, mal auf Aurelien Tchouameni zu schauen. Der französische Nationalspieler spielt mittlerweile bei Real Madrid, sein Stern ging bei der AS Monaco auf - unter dem jetzigen VfL-Coach. Mit dem heute 23-Jährigen hatte Kovac offenbar ähnliche Gespräche wie nun mit Vranckx, der lieber auf der Acht spielen möchte.

"Ich hatte bei meinen letzten Klubs auch solche Diskussionen, die Entscheidung war immer die richtige", erinnert sich der Trainer. "Es hat immer ein bisschen gedauert, aber wenn sie es eingesehen haben, dann ging es in die richtige Richtung." Wie bei Tchouameni. "Man munkelt, dass er was kann." Für ein Gesamtpaket von 100 Millionen Euro war der Franzose 2022 von Monte-Carlo nach Madrid gewechselt. Über Kovac sagte er seinerzeit: "Als er nach Monaco kam, war ich ein Kind. Unter seiner Führung wurde ich ein Musketier. Er hat mir gezeigt, dass Verteidigen eine Kunst ist, er hat mir beigebracht, wie ich heute spiele."

Kovac leistet Überzeugungsarbeit bei Vranckx: "Ich will ihn nicht irgendwo hindrücken"

Sätze, die Vranckx, 21 Jahre jung, verinnerlichen sollte. Wie auch seine Rolle als Sechser. "Das muss ein Spieler schlucken und akzeptieren. Wenn man damit nicht konform geht, wird es immer schwierig", weiß Kovac. "Aster kann eine richtig gute Sechs werden, wenn er sich damit identifiziert. Auf der Acht sehe ich ihn im Moment nicht. Er muss es einsehen, ich will ihn nicht irgendwo hindrücken, aber mit Argumenten darauf vorbereiten, dass das seine Position für die Zukunft sein kann."

Vranckx hat den Maßstab gegen Leipzig definiert

Doch ist die Zukunft schon jetzt, kann sich der Mittelfeldmann, der im vergangenen Jahr als Leihspieler bei der AC Mailand auch nicht über die Dauerreservistenrolle hinauskam, nun freischwimmen? Mit seiner Leistung gegen Leipzig habe der Belgier jedenfalls bewiesen, so der Coach, "dass er es kann. Das ist der Maßstab. Jetzt muss er stetig weiterarbeiten."

Kein Freifahrtschein für Kapitän Arnold

Und an keinem Geringeren als Kapitän Maximilian Arnold vorbei. Der hatte gegen RB eine Verschnaufpause erhalten, dürfte nun gegen Bremen eigentlich in die Startelf zurückkehren. Oder doch nicht angesichts des guten Vranckx-Auftritts? "Die Kapitänsbinde bedeutet nicht automatisch, dass er einen Freifahrtschein hat", betont Kovac. "Es geht immer um Leistung." Festlegen will sich der 52-Jährige noch nicht. "Es gibt viele Kombinationen, die wir spielen können." Bis Sonntag muss er die beste für sein Team finden.