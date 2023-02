Kovac nimmt Waldschmidt in Schutz: "Nicht schlechter als die anderen"

Erstmals seit dem 7. Spieltag durfte Wolfsburgs Luca Waldschmidt in der Bundesliga wieder von Beginn ran, nach einer Hälfte holte ihn Niko Kovac jedoch gegen RB Leipzig vom Feld. Im Nachgang war der Trainer bemüht, seinen glücklosen Offensivmann in Schutz zu nehmen.

Niko Kovac musste nach der enttäuschenden ersten Hälfte etwas verändern. Der Trainer entschied sich nach 45 mageren Minuten seiner Mannschaft und einem 0:1-Rückstand gegen RB Leipzig zur Pause für zwei Wechsel: Innenverteidiger Maxence Lacroix kam für Linksverteidiger Paulo Otavio, Omar Marmoush ersetzte auf dem offensiven Flügel Luca Waldschmidt.

Bitter für ihn: Erstmals seit dem 7. Spieltag (0:2 bei Union Berlin) hatte der 26-Jährige in der Liga wieder in der Wolfsburger Startelf gestanden, früh war nun wieder Schluss. Mit Ballverlusten gegen RB-Gegenspieler David Raum und keinen nennenswerten Aktionen in der Offensive sammelte der Spieler keine Argumente für sich.

Gleichwohl ist Trainer Kovac bemüht, Waldschmidt in Schutz zu nehmen. Die frühe Auswechslung, unterstreicht der Coach, bedeute nicht, "dass er schlechter war als die anderen".

Wir hätten auch jeden anderen auswechseln können Niko Kovac

In der Tat: Offensiv lief beim VfL so ziemlich gar nichts zusammen, das alleine am für den erkrankten Jakub Kaminski ins Team gerückten Waldschmidt festzumachen, wäre falsch. Gleichwohl wusste der Offensivmann diesmal anders als zuletzt als Joker in der Liga und auch im Pokal bei Union Berlin (1:2), als er seine Startelfnominierung mit einem Treffer rechtfertigte, seine Chance nicht zu nutzen.

Mit Gegenspieler Raum hatte der frühere Freiburger so seine Probleme, die er im zweiten Durchgang nicht mehr beheben konnte. Marmoush kam ins Spiel, Patrick Wimmer rückte auf die rechte Waldschmidt-Seite, besser wurde der VfL dennoch nicht. "Wir mussten reagieren", erklärt Kovac seine Situation in der Halbzeitpause, wo er im negativen Sinn die Qual der Wahl hatte. "Wir hätten auch jeden anderen auswechseln können."

Es erwischte aber Waldschmidt, der unverändert einen schweren Stand hat beim VfL. Nach der enttäuschenden ersten Saison nach seinem Wechsel von Benfica Lissabon zurück in die Bundesliga findet er, der in Testspielen so regelmäßig getroffen hat, auch in dieser Spielzeit schwer in Tritt.

Zuletzt sendete der flexible Offensivmann sportliche Lebenszeichen, erzielte beim 6:0 gegen Ex-Klub Freiburg per Strafstoß seinen ersten Saisontreffer und ließ das Pokal-Tor gegen Union folgen, blieb anschließend in der Bundesliga gegen Bayern (2:4) und auf Schalke (0:0) zweimal aber wieder ohne Einsatzminute.

Um nun gegen Leipzig ran zu dürfen. Es wurden schwache 45 Minuten, Kovac aber betont mit Blick auf seinen Pausen-Wechsel: "Man sollte jetzt nicht daraus schließen, dass er schuld oder schlecht war." Empfehlen für weitere Startelfeinsätze konnte sich Waldschmidt freilich auch nicht. Damit war er aber nicht allein.