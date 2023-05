Kovac macht den Sieg zur Pflicht - und gibt die Guilavogui-Hoffnung auf

Von Platz 17 zu Saisonbeginn bis auf Rang 6 am letzten Spieltag? Möglich ist das für den VfL Wolfsburg, dessen Trainer Niko Kovac in dieser Spielzeit eine bemerkenswerte Wende hinbekommen hat. Die er nun mit einem Happy End krönen will.

Sieben Spieltage, fünf Punkte, Platz 17. Zu Saisonbeginn deutete nicht vieles darauf hin, dass der VfL Wolfsburg in diesem Jahr irgendetwas mit dem internationalen Geschäft zu tun haben könnte. Diskussionen um Max Kruse begleiteten den Vorjahreszwölften, der unter dem neuen Trainer Niko Kovac einen kolossalen Fehlstart hinlegte. Der Coach selbst schien nach diesen ersten Spielen und dem 0:2 bei Union Berlin, das das Abrutschen auf einen Abstiegsrang bedeutete, reichlich desillusioniert. Er zählte seine Mannschaft an („Fußball ist Arbeit, vor allem, wenn du in anderen Sachen Defizite hast und limitierter bist“) und wiederholte einen Satz, der bei seinen Spielern gar nicht gut ankam. "Notfalls spielen mein Bruder und ich mit …"

Robert, sein Co-Trainer, und Niko Kovac als leuchtende Beispiele für ein Team, das er zu diesem Zeitpunkt noch nicht von seiner Fußballidee überzeugt hat? Eine Trainerdiskussion in Wolfsburg schien nicht fern - bis Kovac mit seinen Spielern eine Woche später mit einem 3:2 in der Nachspielzeit gegen Stuttgart eine Wende einleitete, die den VfL nun vor dem 34. Spieltag in die Lage bringt, im nächsten Jahr international zu spielen. Hätten er und sein Bruder das auf dem Rasen auch hinbekommen? Kovac grübelt kurz, erinnert sich. Und antwortet lächelnd: "Mit Sicherheit nicht."

Nun hat es der VfL am Samstag gegen Absteiger Hertha BSC (Kovac: "Das ist sehr traurig für mich als ehemaligen Herthaner und Berliner“) selbst in der Hand, mindestens Platz 7 zu sichern, der dann ausreichend wäre für die Conference League, wenn in einer Woche Leipzig den Pokal gegen Kovacs Ex-Klub Eintracht Frankfurt holt. Kriegt er das emotional hin, RB im Finale die Daumen zu drücken? Kovac, der im Stadion sein wird, sagt: „Es gibt den Verstand, und es gibt das Herz. Ich bin absoluter Diplomat …"

Lieber wäre es dem 51-Jährigen, wenn er mit dem VfL am Samstag im Fernduell mit Bayer Leverkusen Platz 6 ergattert und nicht mehr zwingend auf die Leipziger Hilfe angewiesen wäre. Deswegen gilt es erst einmal, die eigenen Hausaufgaben zu erledigen. "Wir haben die Pflicht, morgen zu gewinnen", unterstreicht der Trainer. "Wohlwissend, dass vielleicht auch ein Unentschieden reicht, um Siebter oder vielleicht sogar Sechster zu werden. Es gibt ja eine besondere Konstellation, ich weiß gar nicht, ob es so etwas schon mal in der Bundesliga gegeben hat." Nämlich die: Sollte der VfL beispielsweise 1:1 gegen Hertha spielen und Konkurrent Leverkusen mit 0:1 in Bochum verlieren, stünden Bayer und der VfL punkt- und torgleich da - Wolfsburg aber würde auf Platz 6 klettern.

Guilavogui wird offiziell verabschiedet

Personell kann Kovac jedenfalls beinahe aus dem Vollen schöpfen, bis auf die langzeitverletzten Spieler seien alle Akteure einsatzfähig. Somit auch Josuha Guilavogui, der nach neun Jahren seinen endgültigen Abschied vom VfL feiert. Die Hoffnung, dass der 32-jährige Defensivallrounder es sich doch noch einmal anders überlegt, hat mittlerweile wohl auch der Trainer aufgegeben. "Der Stand ist der", sagt Kovac, "dass Josh offiziell vom Klub verabschiedet wird. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es der Schlussstrich unter das Kapitel VfL Wolfsburg ist." Nun soll sich nur noch Guilavoguis großer Wunsch erfüllen - er will sich mit dem Einzug in den Europapokal verabschieden.