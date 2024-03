Kovac kontert Kruse: "Hat mehr über sich ausgesagt"

Max Kruse ist zwar längst weg, und doch wieder in aller Munde in Wolfsburg. Für seine Kritik an Niko Kovac und seine unkollegialen Äußerungen in Bezug auf Yannick Gerhardt erntet er deutliche Kritik - auch von Ex-VfL-Boss Jörg Schmadtke.

Haben sich nichts mehr zu sagen: Max Kruse und Niko Kovac zu gemeinsamen Wolfsburger Zeiten. IMAGO/Christian Schroedter