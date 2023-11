Kovac, Kampf und Casteels: Ein Wolfsburger Sieg für die Ruhe

Der VfL Wolfsburg glänzt nicht, aber siegt wieder. Das 1:0 gegen RB Leipzig sorgt für Ruhe, die Leistung genügt jedoch noch nicht für großen Optimismus.

Fünf Wechsel waren es diesmal. Niko Kovac rotiert weiter und behält recht: Mal verliert man, wenn man viele Spieler austauscht, mal gewinnt man. Nach fünf Spielen ohne Erfolg war der VfL nun mal wieder an der Reihe, einen Dreier einzufahren. Ein Sieg, der etwas Ruhe bringt, dem Trainer die Überzeugung gibt, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Wenngleich er einräumt: "Wir hatten das Quäntchen Glück." In diesem Fall gegen die in nahezu allen Belangen überlegenen Leipziger das Glück des Tüchtigen. Denn: Bei allen fußballerischen Mängeln, die der VfL offenbarte, wurde sichtbar, dass das Team lebt und sich gegen den zuvor drohenden Absturz wehrt. Kovac zufrieden: "Meine Mannschaft hat leidenschaftlich verteidigt."

Sie warfen sich in alle Bälle, was durchkam, parierte bis auf das Gegentor Torwart Koen Casteels, dem Kovac eine "Weltklasse-Leistung" attestierte. Auch Maximilian Arnold und Yannick Gerhardt halfen in der Schlussphase dabei mit, diesen schmeichelhaften Sieg über die Zeit zu bringen. Kovac gab mit dem Verzicht auf das erfahrene Duo, das in der Teamhierarchie weit oben anzusiedeln ist, ein weiteres Signal auf den Generationswechsel im Mittelfeldzentrum. Mattias Svanberg, Vorbereiter zum Führungstreffer durch Jonas Wind, und Aster Vranckx, sind die erste Wahl des Kroaten.

Der zufrieden feststellen kann, dass nach dem ernüchternden 0:4 in Mönchengladbach der Wille seiner Spieler da ist, gegen das drohende Unheil anzukämpfen. Wenngleich der VfL spielerisch auch gegen RB die Zweifel nicht beseitigen konnte, dass die Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität in Wolfsburg auch im zweiten Kovac-Jahr noch recht groß ist. "Fußballerisch", räumt der Trainer ein, "kann man schon einiges besser machen." Doch es reichte diesmal, dreimal gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen und zweimal zu treffen. "Die beiden Tore", lobt Kovac, "haben wir richtig gut rausgespielt." Der Rest war Kampf und Casteels.