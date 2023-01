Kovac kämpft um begehrten Marmoush: "Ich würde mir wünschen, dass er bleibt"

Verlängern oder wechseln, vor dieser Frage steht Omar Marmoush beim VfL Wolfsburg. Die zu großen Differenzen zwischen den finanziellen Vorstellungen des Ägypters und dem Angebot der Niedersachsen sprechen für einen Abschied - Trainer Niko Kovac aber kämpft um seinen Offensivmann.

Aus dem Wolfsburger Trainingslager in Almancil (Portugal) berichtet Thomas Hiete

Die Lage ist ziemlich klar: Der Vertrag von Omar Marmoush endet im Sommer, offiziell kann der Ägypter seit dem 1. Januar Verhandlungen mit anderen Klubs führen und auch schon woanders unterschreiben. Letzteres jedoch ist nach kicker-Informationen noch nicht passiert, auch entschieden hat sich der 23-Jährige noch nicht.

Gleichwohl gibt es jede Menge Interessenten, sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland, wo der FC Brentford trotz der Verpflichtung des Freiburgers Kevin Schade weiterhin stark daran interessiert ist, den Offensivspieler unter Vertrag zu nehmen. Der VfL Wolfsburg wiederum will Marmoush, der 2017 aus der Heimat von Wadi Degla SC Kairo kam, gerne langfristig binden.

Nicht um jeden Preis

Jedoch: Nicht um jeden Preis. Der Ägypter, bislang mit einem "kleinen" Vertrag ausgestattet, will in Wolfsburg einen kräftigen Gehaltssprung machen und auch ein Signing-fee, also eine Prämie für die Vertragsunterzeichnung, kassieren. Das Wolfsburger Angebot wiederum liegt niedriger. Einigung unwahrscheinlich, aber nicht gänzlich ausgeschlossen.

Niko Kovac weiß gewiss um den Verhandlungsstand, er kämpft um Marmoush, der in Portugal wie auch schon zuvor nicht gewillt war, über sich und seine Zukunft zu sprechen. Dafür redet der Trainer und betont: "Ich würde mir wünschen, dass er bleibt. Er ist ein guter Junge, ein guter Fußballer." Mit einer guten Entwicklung und einer potenziell glänzenden Perspektive.

"Omar", so Kovac, "hat sich gut entwickelt, ich glaube aber auch, dass er noch Verbesserungspotenzial hat. Gerade in der Defensive." Sprich: Für ein Spitzengehalt im Kader ist es noch zu früh. In England ließen sich die finanziellen Vorstellungen sicherlich besser realisieren. "Wir wissen alle, wie es ist", erklärt Kovac: "Die Spieler, die im Sommer ablösefrei sind, will jeder haben. Deswegen müssen wir uns strecken. Aber es hat alles auch seine Grenzen."

Der VfL muss zweigleisig planen, so lange unklar ist, wie es mit Marmoush weitergeht. "Wir müssen auch einen anderen Plan haben, falls es nicht so wie gewünscht für uns ausgeht", sagt Kovac. "Wenn man ihn verliert, muss man vielleicht auch Geld ausgeben, um jemanden zu holen. Das ist nicht leicht, aber ich mache mir da keine Sorgen."

Marmoush wartet ab

Marmoush wiederum will nach kicker-Informationen erst einmal noch abwarten und gucken, wie sich seine sportliche Situation in Wolfsburg entwickelt. Bislang stand er in allen 15 Ligaspielen auf dem Feld, achtmal davon in der Startelf, zwei Tore hat er erzielt.

Auf seinen Positionen herrscht der größte Konkurrenzkampf: Im Sturmzentrum, seiner bevorzugten Rolle, streitet er sich mit Jonas Wind und Lukas Nmecha um das Startelfmandat, auf der linken Seite hat sich Jakub Kaminski in den Vordergrund gespielt.

Stand jetzt habe ich kein Bedürfnis, Josh abzugeben. Niko Kovac über Josuha Guilavogui

Eine weitere Personalie, die Klärung bedarf, ist Josuha Guilavogui. Auch bei dem Franzosen läuft der Vertrag im Sommer aus, schon jetzt hätte der VfB Stuttgart im Abstiegskampf einen erfahrenen Mann wie ihn im Kader. Jedoch: VfL-Coach Kovac ist nicht gewillt, den 32-Jährigen ziehen zu lassen. Im Gegenteil: Gerne würde er ihn sogar über den Sommer hinaus in Wolfsburg sehen.

"Ich hätte nichts dagegen." Gleichwohl weiß der Kroate, "dass es den einen oder anderen Interessenten gibt". Verzichten mag Kovac in der zweiten Saisonhälfte aber nicht auf Guilavogui, wenngleich dieser kein Stammspieler ist.

Aber: "Jeder sieht, dass Josh sehr wichtig ist für die Mannschaft. Sowohl als Person als auch als Fußballer. Er ist ein ganz feiner Mensch mit sehr viel Empathie. Er hält die Jungs zusammen, bringt den jungen Spielern das eine oder andere bei." Deswegen unterstreicht Kovac: "Stand jetzt habe ich kein Bedürfnis, Josh abzugeben."