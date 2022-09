Kovac ist überzeugt: "Dieser Weg trägt Früchte"

Niko Kovac gibt sich entspannt. Was geschrieben wird, interessiere ihn nicht, sagt der Trainer des VfL Wolfsburg, er lese auch nichts. Seine Konzentration gilt der Arbeit mit seiner Mannschaft - die vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Ex-Klub Eintracht Frankfurt wie ihr Coach gewaltig unter Druck steht.

Als das Thema auf Frankfurt kommt, da fangen seine Augen an zu glänzen. Niko Kovac erinnert sich zu gerne zurück an seine Zeit bei der Eintracht, die von der Relegation zum DFB-Pokalsieg und schließlich zum FC Bayern führte. "Ich habe dort zweieinviertel tolle Jahre erlebt mit großen Momenten", erinnert sich der Trainer und freut sich auf den Samstag: "Es ist eine tolle Atmosphäre im Stadion, es sind die besten Fans." Jedoch: Seine letzte Dienstreise in das Waldstadion ist nicht in bester Erinnerung, scherzhaft sagt Kovac, er habe dieses Erlebnis vergessen, gar gelöscht. Am 10. Spieltag der Saison 2019/2020 unterlag er seinem Ex-Klub mit 1:5 und musste anschließend bei den Bayern die Koffer packen.

Kovac weiß die Rückendeckung zu schätzen

Ein ähnliches Erlebnis und Ergebnis dürfte für Kovac am Wochenende, wenn man den Treuebekenntnissen der VfL-Verantwortlichen Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer glauben darf, nicht zum Rausschmiss führen. Rückendeckung, die der Trainer in schnelllebigen Zeiten wie diesen zu schätzen weiß. "Das ist von Bedeutung, aber das haben wir auch so besprochen. Es ist schön, wenn man den Rückhalt hat." Gleichwohl weiß auch der erfahrene Coach: "Alle, die einen Vertrag unterschreiben, unterschreiben automatisch auch ihre Kündigung."

Mit größtmöglicher Ruhe versucht Kovac, die frühe sportliche Schieflage in dieser Saison auszugleichen. Er macht nicht den Eindruck, als würde er in Panik geraten, auch die zahlreichen personellen Wechsel, die er in den ersten sechs Pflichtspielen dieser Saison vorgenommen hat, kommen ihm gar nicht so viel vor. Und Platz 17 nach fünf Spielen? "Kein schöner Anblick, das gefällt mir überhaupt nicht, aber die Tabelle spiegelt aber noch nicht das klare Bild wider." Seine Hoffnung: "Mit ein, zwei Siegen bist du plötzlich wieder in einer anderen Position."

Wir müssen die Fehler reduzieren, gravierende Fehler. Niko Kovac

Nach den bisherigen Eindrücken und nur zwei Punkten stellt sich vor allem die Frage: Wie sollen diese Siege eingefahren werden? Kovac hält's da ziemlich einfach. "Wir müssen die Fehler reduzieren, gravierende Fehler. Drei Spiele hintereinander bekommen wir Elfmeter gegen uns, dann zeigt das, dass wir in der Verteidigung sehr viel Nachholbedarf haben." Und: "Gegen den Ball müssen wir gemeinsam als Team arbeiten, jeder muss für den anderen da sein." Grundsätzliches, was in Wolfsburg offenbar alles andere als selbstverständlich ist.

Und so will Kovac seinen Weg weitergehen, er spricht von einem Prozess. Die Spieler, die er hat, will er so entwickeln, dass sie zu seiner Spielidee passen. "Wenn sich Verhaltensmuster eingespielt haben, muss man die Zeit haben, das verändern zu können. Das geht nicht von jetzt auf sofort. Die Spieler sind bereit, das zu verändern. Wir gehen von dem Weg nicht ab, ich bin diesen Weg als Trainer schon einige Male gegangen." Seine Überzeugung: "Dieser Weg trägt Früchte. Manchmal ein bisschen später, manchmal ein bisschen früher."

Die körperliche Basis für intensiven Kovac-Fußball sei gelegt, ist der Trainer überzeugt. Er weiß, dass er eine extrem unfitte Mannschaft übernommen hat, nun sagt er: "Wir sind jetzt schon sehr viel besser. Die körperliche Fitness ist gut, auf einem sehr hohen Bundesliganiveau, aber auch noch nicht auf dem Niveau von Union oder Köln." Nun hänge es an den Spielern, was daraus gemacht wird: "Wie ich die Fitness nutze, hat mit der Einstellung und dem Willen zu tun. Ob ich bereit bin, die Wege zu machen, die keinen Spaß machen. Das sind oftmals die Wege, wenn man den Ball nicht hat. Jeder hat die körperlichen Fähigkeiten, dafür haben wir gesorgt. Jetzt geht es darum, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen." Eine Mannschaft, das ist vielleicht das größte VfL-Problem, die bislang nicht als eine solche aufgetreten ist.