Kovac: "Ich sehe in der Rotation überhaupt kein Problem"

Der VfL Wolfsburg steht nach zuletzt nur einem von 15 möglichen Punkten in der Liga mächtig unter Druck. Im Heimspiel gegen RB Leipzig sollte ein Sieg her.

Verletzt hat sich keiner von den Länderspielreisenden, und dennoch kehrten die Spieler des VfL Wolfsburg nicht nur mit guten Nachrichten von ihren Nationalmannschaften zurück. Besonders bitter für die Niedersachsen: Rechtsverteidiger Joakim Maehle steht gegen Leipzig nicht zur Verfügung. "Er ist krank zurückgekommen, fällt definitiv aus", sagt Niko Kovac über den Dänen, den es zu ersetzen gilt.

Dabei wird sich der Coach gewiss seine Aufstellung vom 31. Oktober in Erinnerung rufen, als der VfL im Pokal mit 1:0 gegen Leipzig gewann. Kovac: "Das Pokalspiel hat uns gezeigt, was wir machen müssen, damit wir erfolgreich sind."

Innenverteidiger Jenz und Lacroix sind zurück

Seinerzeit verzichtete der 52-Jährige sogar freiwillig auf Stammspieler Maehle, der Teil der Acht-Spieler-Rotation war und setzte auf Ridle Baku auf der rechten Außenbahn. In einer 3-4-3-Formation trat der VfL an, Wiederholung wahrscheinlich. Zumal Moritz Jenz wieder fit und Maxence Lacroix nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder dabei ist, Kovac vier Innenverteidiger zur Verfügung stehen.

"Rotation? Das wird mir alles zu heißt gekocht"

Ohnehin wird die Aufstellung des Trainers mit Spannung erwartet: Wie häufig rotiert er diesmal im Vergleich zum 0:4 bei Borussia Mönchengladbach vor der Länderspielpause? Und ist es vielleicht die letzte große personelle Veränderung, damit sich nun ein fester Stamm einspielen kann?

Die Diskussionen rund um die vielen Wechsel, auch Geschäftsführer Marcel Schäfer wünscht sich personelle Konstanz und greifende Automatismen, gehen für Kovac zu weit. "Ich sehe in der Rotation überhaupt kein Problem. Man gewinnt Spiele, wenn man tauscht, und verliert Spiele, wenn man tauscht. Das wird mir alles zu heiß gekocht."

Ich sitze viel entspannter hier als noch vor 13 Jahren. Niko Kovac

Mit einem Sieg gegen Leipzig am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kann seine Mannschaft am Samstag alle aufkommenden Diskussionen ersticken, vielleicht eine Wende in dieser Saison einleiten. Gelingt dies nicht, gerät auch Kovac, der viel auf individuelle Fehler und mangelhaftes Verteidigungsverhalten verweist, zwangsläufig in Erklärungsnöte.

Beunruhigt ist der Kroate aber nicht, er präsentiert sich angesichts der gemachten Erfahrungen als Trainer locker. "Ich sitze sehr viel entspannter hier als noch vor 13 Jahren."