Kovac: "Ich lasse mich nicht täuschen"

Spiele gegen Mönchengladbach waren für VfL-Trainer Niko Kovac mehrfach mit Premieren verbunden - als Coach wie zuvor schon als Spieler ging es in der Vergangenheit schwierig, aber auch positiv für ihn zu …

Das Vorab-Lob für den anstehenden Gegner gehört traditionell zu den Pressekonferenzen, die die Klubs mit ihren Trainern vor den Spieltagen anbieten. "Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass Gladbach eine richtig gute Mannschaft hat, einen sehr guten Trainer, der auch sehr viel Auslandserfahrung mitbringt", setzte entsprechend auch Niko Kovac vor dem Wolfsburger Gastspiel bei Borussia am Ostersonntag an, fügte dann mit Blick auf die Tabellenkonstellation an: "Aber da sind auch andere Mannschaften, die sich Woche für Woche steigern und um vieles kämpfen." Man könne jetzt nicht sagen, es sei ein Selbstläufer für Gladbach, nur weil man einen guten Kader habe. "Es gibt gewisse Situationen in der Saison, die sind mal so, mal so. Die Vergangenheit war sicherlich sehr gut. Es ist nicht immer ganz leicht, zehn Jahre am Stück erfolgreich zu sein. Ich bleibe trotzdem dabei: Borussia ist eine wirklich gute, spielstarke Mannschaft, die eigentlich viel mehr Punkte hätte haben müssen als sie im Moment hat. Deshalb lasse ich mich vom Tabellenplatz und der aktuellen Form nicht täuschen. Ich weiß, wie schwierig es ist, in Gladbach zu spielen."

Klare Niederlage als Veh-Nachfolger

Letzteres gilt für Kovac sogar vom ersten Tag seiner Bundesliga-Trainerlaufbahn an. Vor sieben Jahren, Am 12. März 2016, stand er für Eintracht Frankfurt als Nachfolger von Armin Veh erstmals überhaupt an der Seitenlinie - und startete im Borussia-Park mit einem 0:3. "Es war damals keine einfache Situation, mein erstes Spiel. Ein Brett, verloren." Es gebe an Gladbach aber auch sehr positive Erfahrungen. "Ich habe letztens erfahren, dass ich in meiner Laufbahn die meisten Tore gegen Gladbach geschossen habe", so der heute 51-Jährige. In 241 Bundesligaspielen gelangen dem einstigen Defensiv-Allrounder für Leverkusen. den HSV, Bayern und Hertha BSC insgesamt 31 Tore, die meisten, jeweils fünf, tatsächlich gegen Schalke und eben Mönchengladbach, darunter auch das allererste Bundesliga-Tor durch Kovac überhaupt beim 3:0-Sieg mit Bayer 04 im rheinischen Duell am 2. November 1996.

Auch im Pokal lief es einmal gut, als Trainer am 25. April 2017: "Wir haben dort das Halbfinale im Elfmeterschießen gewonnen." 1:1 hatte es nach Verlängerung gestanden, ehe sich die von Kovac betreuten Frankfurter beim Shootout mit 7:6 gegen Borussia durchsetzten, im Finale in Berlin aber anschließend an Dortmund scheiterten. Die Premieren-Niederlage als Trainer sollte derweil die bislang einzige für Kovac in Mönchengladbach bleiben: Mit Frankfurt hieß es in den Folgesaisons 0:0 und 1:0, sein einziges Auswärtsspiel am Niederrhein als Trainer des FC Bayern gewann der heutige Wolfsburger in der Saison 2018/19 fulminant mit 5:1.