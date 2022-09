Kovac greift durch: Kruse wird zum "Torwarttrainer"

Max Kruse trainiert beim VfL Wolfsburg nicht mehr mit der Mannschaft. Am Dienstag trennte ihn Trainer Niko Kovac vom Rest der Gruppe.

Um 10.30 Uhr kam er als einer der letzten VfL-Spieler aus der Kabine, Arm in Arm mit Ridle Baku betrat Max Kruse den Trainingsplatz, absolvierte anschließend das Aufwärmprogramm noch ganz normal mit seiner Mannschaft. Als es dann an die Inhalte ging, wurde die neue Realität beim VfL sichtbar. Der 34-Jährige, am Wochenende von Niko Kovac offiziell aussortiert, ist nicht mehr Teil der Gruppe. Der Trainer machte den Routinier kurzerhand zum "Torwarttrainer".

Während sich die Mannschaft auf den benachbarten Trainingsplatz zurückzog, um in die Vorbereitung auf das Spiel am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Kruses Ex-Klub Union Berlin zu starten, schlurfte diese rüber zur Torwartgruppe, die von Coach Pascal Formann angeleitet wird. Ein paar Minuten stand Kruse im Regen verloren auf dem Trainingsplatz herum, hielt den Ball ein bisschen hoch, schoss ihn einmal senkrecht nach oben in Richtung des wolkenverhangenen Himmels. Und wurde dann in Torschussübungen integriert, er ballerte den Ersatzkeepern Pavao Pervan und Juri Kirchmayr (A-Junioren) die Bälle um die Ohren.

Getrennt vom Team: Die neue Realität für Kruse

Anschließend begab er sich mit einem Athletiktrainer auf eine Laufrunde, kehrte erst zu den abschließenden Stabilisations-Übungen in den Kreis seiner Teamkollegen zurück.

Ein Bundesligaspiel für den VfL Wolfsburg, das gab der Klub am Samstag nach dem Sieg in Frankfurt (1:0) bekannt, wird Kruse nicht mehr absolvieren - und ein Mannschaftstraining offenbar auch nicht. Ob es zu einer baldigen Auflösung des bis 2023 gültigen Arbeitsvertrags kommt, ist fraglich. "Wir werden das regeln, aber nicht auf dem Marktplatz", hatte Geschäftsführer Jörg Schmadtke gegenüber dem kicker interne Gespräche angekündigt. Kruse auf dem Trainingsplatz, getrennt von seinem Team - das ist seit Dienstag die neue Realität des Offensivmannes.