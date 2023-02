Kovac freut sich auf Nkunku - und bangt um Kaminski

Der VfL Wolfsburg will am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) seinen ersten Rückrundensieg einfahren. Jedoch muss Trainer Niko Kovac wohl auf Jakub Kaminski verzichten. Die Chance für Omar Marmoush?

Für Niko Kovac ist die Sache vor dem Spiel gegen RB Leipzig beim Blick auf die Tabelle, die den VfL Wolfsburg aktuell als Tabellensiebten ausweist, ziemlich klar: "Wenn man nach oben will, sollte man das Spiel gewinnen. Wenn man dort bleiben will, sollte man das Spiel auch gewinnen." Gleichwohl wäre für den Trainer der Traum von den Top sechs der Liga nicht geplatzt, sollte es eine Heimniederlage geben und RB seinen Vorsprung auf den VfL auf neun Zähler ausbauen. "Es ist noch zu früh", sagt Kovac, der Ausgang der Saison werde "nicht in den nächsten fünf Spielen entschieden". Gleichwohl könnte sich bei einem Wolfsburger Misserfolg die Tendenz der vergangenen Partien verfestigen, in den drei Rückrundenspielen hat der VfL schließlich erst einen Zähler geholt.

Der Druck ist da vor der Heimpartie. Und Christopher Nkunku ist zurück beim Gegner am Samstag, könnte nach seiner Knieverletzung erstmals wieder zu einem Teileinsatz kommen. Nachteil VfL? Kovac ist’s egal, vielmehr freut er sich auf den Franzosen. "Es ist schön und gut", findet Kovac, "wenn man sich mit den Besten misst. Davon hat Leipzig sehr viele."

Wolfsburg bangt ums Personal

In seinem Kader drohen dem Trainer an diesem Wochenende jedoch Ausfälle - und das gleich doppelt auf dem offensiven Flügel. Krankheitsbedingt sicher nicht dabei ist der US-Amerikaner Kevin Paredes, und auch Jakub Kaminski droht zu fehlen. Der Pole, beim 0:0 auf Schalke noch gefährlichster Spieler seiner Mannschaft, ist ebenfalls krank. Rückt für ihn Omar Marmoush, der den Klub im Sommer wohl verlässt und in Gelsenkirchen erstmals in dieser Saison 90 Minuten auf der Bank saß, in die Startformation? Für den Ägypter, der bevorzugt auf der Neun spielt, sprechen die Geschwindigkeit, die Qualitäten im Eins-gegen-eins, der Zug zum Tor. Gegen ihn jedoch die defensive Nachlässigkeit, die auf dem Flügel in dieser Saison schon mehrmals zum Problem wurde.

"Jeder weiß", sagt Kovac: "Wenn er auf einer bestimmten Position spielt, dann muss er die nötigen Aufgaben erfüllen. Mit dem Ball, aber auch ohne den Ball. Wenn die Aufgaben gut erfüllt werden, besteht die Möglichkeit, dass man spielt. Wenn sie weniger gut erfüllt werden, macht man sich Gedanken, ob man nicht jemand anderen nimmt." Der Trainer macht deutlich, dass es für Marmoush im Sturmzentrum aktuell wenig Einsatzchancen gibt: "Jonas Wind macht es gut, bei Lukas Nmecha steigt die Fitness. Die Konkurrenz ist da." Und die Hoffnung, den ersten Rückrundensieg einzufahren.