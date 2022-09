Kovac fordert den ersten VfL-Sieg: "Ich nehme die Sache sehr ernst, wir brauchen Punkte"

Der Kader steht, nun weiß Niko Kovac, mit welchen Spielern er beim VfL Wolfsburg die nächsten Monate bestreiten wird. Früh in der Saison geraten die Niedersachsen unter Druck.

Nein, es ist natürlich nicht alles schlecht beim VfL Wolfsburg nach dem dürftigen Start und nur zwei Punkten aus vier Spielen in der Bundesliga. Ein Blick auf die Laufdaten der Liga zeigt, dass sich bei den lahmen Niedersachsen der Vorsaison etwas getan hat. Die Statistik weist die Mannschaft von Fitness- und Disziplinfanatiker Niko Kovac als diejenige mit den meisten intensiven Läufen aus, zudem als Team mit den drittmeisten Sprints.

An der mangelnden Bereitschaft, Gas zu geben, liegt es beim VfL offenbar nicht. Und trotzdem passt so vieles noch nicht zusammen bei den Niedersachsen, die im dritten Heimspiel der Saison am Samstag gegen den 1. FC Köln den ersten Saisonsieg einfahren wollen. "Das ist die Grundvoraussetzung", sagt Kovac zu den verbesserten Laufdaten und unterstreicht im gleichen Atemzug den schon entstandenen Ernst der Lage. Den verlorenen Punkten der ersten vier Spiele laufe seine Mannschaft jetzt schon hinterher. "Ich bin kein Freund davon, das alles zu verharmlosen. Ich nehme die Sache sehr ernst und gucke mir das sehr kritisch an. Wir brauchen Punkte."

Der Trainer, der selbst nach rund zehn Wochen mit seiner Mannschaft immer noch suchend wirkt nach der besten Mischung auf dem Rasen, hofft dabei, auf seinen Torjäger zurückgreifen zu können. Lukas Nmecha hatte sich in der Einheit am Dienstag das rechte Knie überstreckt, trainierte zwei Tage nicht mit dem Team, soll an diesem Freitag im Abschlusstraining aber dabei sein. "Dann werden wir sehen, ob es reicht. Stand jetzt, auch von den Ärzten, sieht es gut aus."

"All das, was man hätte machen können, wäre exorbitant teuer gewesen"

Klarheit herrscht hingegen nun, was den Kader betrifft. Die sportliche Führung hat das Aufgebot in den vergangenen Tagen noch einmal reduziert, mit 24 Feldspielern und vier Torhütern wird der VfL die Hinrunde bestreiten. Was aus der Kovac-Sicht immer noch etwas zu viel ist, obendrein erhielt er nicht mehr den noch gewünschten Defensivspieler. "Es bringt nichts", erklärt der Trainer, "wenn man irgendetwas macht, wovon man nur zur Hälfte überzeugt ist. Deswegen haben wir in dem Bereich nichts gemacht. All das, was man vielleicht hätte machen können, wäre exorbitant teuer gewesen. Das macht keinen Sinn."

Wie sinnvoll der Kader nun zusammengestellt ist, werden die kommenden Monate zeigen. Kovac teilt die Hoffnung von Geschäftsführer Jörg Schmadtke, dass die nun wegfallende Ungewissheit einzelner Spieler bezüglich der eigenen Zukunft ein wichtiger Faktor sein kann. "Das hat die Spieler natürlich beschäftigt. Jeder Einzelne, der nicht mittendrin war, macht sich Gedanken. Die Situation auf dem Fußballmarkt ist nicht einfach. Jeder hat Angst um seine Zukunft, das hat man gespürt und gesehen." Nun herrscht Klarheit im Aufgebot - Ausreden gibt es schon am Samstag gegen Köln keine mehr.