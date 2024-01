Kovac erklärt, warum er noch nicht auf Torschütze Pejcinovic gesetzt hat

In der Hinserie hat Dzenan Pejcinovic bislang vergeblich auf einen Einsatz in der Bundesliga gewartet. Nun hat der Stürmer mit seinem Treffer beim Wolfsburger 3:2-Testsieg gegen Schalke ein weiteres Argument geliefert, um von VfL-Trainer Niko Kovac vielleicht doch mal berücksichtigt zu werden.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Almancil berichtet Thomas Hiete

Er ist sofort da. Präsent, anspielbar, torgefährlich. Dzenan Pejcinovic liefert direkt das, was sich ein Trainer von seinem Einwechselspieler wünscht. Der 18-Jährige kommt beim Wolfsburger Test gegen Schalke in der 76. Minute ins Spiel, benötigt keine lange Anlaufzeit, sondern markiert nur vier Zeigerumdrehungen später das 3:1 für den VfL. Nach einer Flanke von Mattias Svanberg befördert Pejcinovic den Ball in bester Mittelstürmermanier aufs Tor, nach der Parade von S04-Schlussmann Justin Heekeren setzt der Angreifer nach und drückt die Kugel über die Linie.

Der VfL hat außer Toptorjäger Jonas Wind also noch einen Neuner, der Tore schießen kann - unter Beweis stellen konnte Pejcinovic dies in dieser Saison bislang allerdings nur bei der Wolfsburger U 19. Zwölf Treffer in elf Pflichtspielen hat er dort erzielt. Warum versucht es Kovac nicht mal mit ihm?

VfL-Krise bremst den Trainer beim Einsatz von Talenten

Nach dem Testsieg gegen Schalke erklärt der Trainer, warum er Pejcinovic, der am letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen Hertha BSC (1:2) sein Bundesligadebüt gefeiert hatte, seither nicht mehr gebracht hat. Es liegt vor allem an der Krise, in die der VfL in der Hinserie geraten ist. "Wenn die Ergebnisse super sind, dann ist es sehr viel leichter, einen 18-Jährigen zu bringen", so der Fußballlehrer. "Aber die Situation ist so, dass wir punkten müssen. Dann ist es für einen Trainer schwierig."

Pejconovic muss sich gedulden - und erhält Trost von Kovac

Und für den Spieler noch viel mehr. Mit großen Erwartungen ist Pejcinvic im Sommer 2022 für 1,25 Millionen vom FC Augsburg nach Wolfsburg gewechselt, trainiert seither bei den Profis mit, muss sich aber in Geduld üben. Normal, aber eben auch nicht ganz einfach für einen Teenager. "Natürlich muss ich ihn trösten", sagt Kovac, der Pejcinovic in der Hinrunde zumindest dreimal in der Spieltagskader berufen hat. Aber auch bei Rückständen gegen Bayer Leverkusen (1:2) oder SC Freiburg (0:1) auf den Mittelstürmer verzichtete. Obwohl er ihm eine hervorragende Entwicklung attestiert. "Ich sehe, wie Dzenan als 17-Jähriger bei uns ankam und wie er jetzt dasteht. Er ist ein erwachsener Bursche geworden, läuft viel, arbeitet viel für die Mannschaft und hat einen linken Fuß wie…" Kovac denkt an einen Topstürmer, dessen Namen er nicht aussprechen mag. Bloß keine unnötigen Vergleiche, die Erwartungen entstehen lassen.

Kovacs klare Pejcinovic-Prognose

Und doch nimmt der Trainer bei der Prognose für seinen Youngster, der in 35 Länderspielen für die deutschen U-Nationalmannschaften sagenhafte 35 Tore erzielt hat, kein Blatt vor den Mund. "Dzenan ist sehr demütig und bescheiden, wenn er weiter hart arbeitet, dann wird er eher früher als später eine gute Karriere machen. Er hat eine große Karriere vor sich, davon bin ich überzeugt."