Kovac: "Die schlimmsten Gespräche, die man führen muss"

Gelungene Generealprobe für den VfL Wolfsburg: Die Mannschaft von Niko Kovac setzte sich gegen Premier-League-Klub FC Brentford mit 4:0 durch - der Trainer gab dabei so manchen personellen Fingerzeig.

Der VfL Wolfsburg scheint gerüstet für den Start in die Saison, eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt im Pokal bei Carl Zeiss Jena (Samstag, 18 Uhr) bezwang das Team von Niko Kovac den FC Brentford mit 4:0. "Ich möchte es nicht überbewerten", sagt der Trainer, zeigt sich aber dennoch zufrieden: "Ich bin glücklich, dass wir es im Großen und Ganzen ordentlich gemacht haben. Man sieht eine Entwicklung, in einem Monat haben schon einiges so hinbekommen, wie wir es gerne hätten. Jetzt müssen wir es verfeinern."

Was auffällt: Die Neuzugänge sind bereits gut integriert, allen voran Patrick Wimmer hat sich in den vergangenen Wochen in den Vordergrund gespielt. Der Österreicher agiert nicht wie gewohnt auf dem Flügel, sondern kommt aus der tieferen zentralen Position, agiert zum Teil auf einer Höhe mit Sechser Maximilian Arnold. Giftig gegen den Ball, schwungvoll nach vorne - mit seinem satten Distanzschuss nach einem Eckball eröffnete er den Torreigen. Wimmer im Zentrum, durchaus eine Idee mit Zukunft. "Ich dachte mir, ich probiere das einfach mal, dafür ist die Vorbereitung da", sagt Kovac. "Patrick hat ein Superspiel gemacht, er erinnert mich ein bisschen an Ivica Olic." Von 2012 bis 2014 stürmte der Kroate für den VfL.

Mbabu im Anflug auf Fulham

Einige haben sich in den Vordergrund gespielt - auch Neuzugang Mattias Svanberg hinterließ bei seinem Debüt direkt einen guten Eindruck -, andere wiederum bekamen das klare Signal, dass es in Zukunft schwer wird, in Wolfsburg auf Einsatzminuten zu kommen. Während Neuzugang Dzenan Pejcinovic noch zuschaute, Josip Brekalo (Fuß) und Maximilian Philipp (krank) ausfielen sowie auch die Rekonvaleszenten Maxence Lacroix, Felix Nmecha und Yannick Gerhardt erwartungsgemäß fehlten, gab es klare Signale für andere Spieler.

Gegen Brentford nicht mehr dabei war Kevin Mbabu, der zum FC Fulham wechseln soll. Kein Platz war zudem für Renato Steffen, Elvis Rexhbecaj und Jerome Roussillon, die allesamt einsatzbereit waren, aber nicht im Aufgebot standen. "Wir haben einen zu großen Kader, den müssen wir reduzieren", unterstreicht Kovac. "Heute haben wir die Jungs mitgenommen, die gesund waren, beziehungsweise bei denen wir der Meinung sind, dass das in der Zukunft gut sein kann." Die anderen werden sich wohl umorientieren müssen. "Ich muss Gespräche führen", kündigt Kovac an, "Gespräche, die einem Trainer und Menschen wenig Spaß machen. Das sind die schlimmsten Gespräche, die man führen muss. Aber ich muss den Spielern sagen, wie es aussieht."

Klarheit soll es auch bald im Fall von Marin Pongracic geben, der im AOK-Stadion auf der Tribüne Platz nahm. Wie ist der Stand bei dem Kroaten, der sich in der Vergangenheit beim VfL ins Abseits befördert und wegen einer Erkrankung bislang noch nicht wieder am Mannschaftstraining teilgenommen hat? "Er hat heute einen Leistungstest gemacht", berichtet Kovac, "jetzt werden wir die nächsten Schritte mit ihm angehen." Was das bedeutet, ist freilich weiterhin unklar. "Ich werde demnächst ein Gespräch mit ihm führen", kündigt der Trainer an. "Da werden wir eruieren, ich welche Richtung es gehen könnte." Auch wenn Kovac seinem Landsmann weiterhin die Tür offenhält, stehen die Zeichen weiterhin auf Trennung. "Wenn ich der Meinung bin, dass es passt, dann sind alle im Klub glücklich, wenn es funktionieren würde. Wenn wir sehen, es funktioniert nicht, müssen wir eine Lösung finden." Wie in vielen anderen Fällen dieses 35-Mann-Kaders auch.