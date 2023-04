Kovac: "Das ist das einzige, was uns im Moment fehlt"

Für Wolfsburg steht am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das Gastspiel in Bochum an. Wie in der Hinrunde will der VfL mit der Partie beim Revier-Klub einen Lauf starten.

Hat mit seinem Team eine knifflige Aufgabe vor der Brust: Niko Kovac. IMAGO/Nordphoto