Kovac: "Das 6:0 wird überbewertet"

Beim VfL Wolfsburg stimmten zuletzt die Ergebnisse nicht, das soll am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Freiburg anders werden. Das Duell aus dem letzten Jahr will Niko Kovac nicht als Maßstab nehmen.

Die Wolfsburger befinden sich aktuell in einer Ergebniskrise. Fünf der letzten acht Bundesligaspiele wurden verloren, dazu kam am Dienstag das Last-Minute-Aus im Pokal in Gladbach. "Das war schon ein richtiges Brett, wenn man erst in der letzten Sekunde den K.-o. bekommt", sagte Coach Niko Kovac auf der Pressekonferenz am Freitag.

Dennoch lobte der Trainer sein Team: "Das war mehr als ein ordentliches Spiel meiner Mannschaft, nicht nur spielerisch, auch läuferisch und kämpferisch." Trotz aktuell nur Platz elf und 16 Punkten, die nicht den Erwartungen der Wölfe entsprechen, bleibt der Kroate ganz entspannt. "Natürlich haben die Spieler die Ergebnisse im Kopf. Aber ich als Trainer muss ja nicht nur die Ergebnisse bewerten, sondern auch die Art und Weise", so Kovac.

Podcast Wie bekommt der BVB die Kurve? Eine neue Chefin für den deutschen Frauenfußball, verrücktes Saisonfinale in Brasilien und ein Schweinsteiger für München? Außerdem: Das ewige Sorgenkind BVB. alle Folgen

Die Leistungen waren oft nicht so, wie es das Ergebnis her gab. Den Wolfsburgern hat in den letzten Wochen auch hier und da die Portion Glück gefehlt. "Es läuft nicht so leicht von der Hand, als wenn man oben steht. Man muss sich das Glück erarbeiten, das trifft auf uns im Moment absolut zu", weiß Kovac, der hofft, dass mit einem Sieg am Samstag gegen Freiburg in Sachen Ergebnissen ein neuer Anstrich reinkommt und der VfL im Idealfall bis Weihnachten noch neun Punkte holt.

Kovac: "Unsere Spieler sind körperlich topfit"

An das letzte Heimspiel gegen Freiburg haben die Wölfe in jedem Fall gute Erinnerungen, denn es gab ein klares 6:0. Kovac will das aber keinesfalls überbewerten und macht klar: "Gegen Freiburg ist es immer sehr schwierig zu spielen. Das 6:0 wird überbewertet, wir hatten dann im Rückspiel (2:0 für Freiburg, d.Red) Schwierigkeiten, es war ein enges Spiel."

Ein enges Spiel erwartet der Wolfsburger Trainer auch am Samstag. Beide Teams trennen in der Tabelle zwei Punkte, der VfL könnte mit seinem Sieg am Kontrahenten aus Freiburg vorbeiziehen. "Es wird ein Abnutzungskampf, es wird darauf ankommen, wer den Biss hat und die Intensität an den Tag bringt. Klar haben wir 120 Minuten gespielt, die Freiburger hatten kein Spiel die Woche, aber unsere Spieler sind körperlich topfit", versichert Kovac.