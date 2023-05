Kovac: "Dann gewinnen wir auch mit einer Siebenerkette"

Der VfL Wolfsburg kämpft um den Einzug ins internationale Geschäft, gegen die TSG Hoffenheim zählt am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nichts anderes als drei Punkte. Das 0:6 in Dortmund brachte Trainer Niko Kovac dabei wichtige Erkenntnisse.

270 Minuten sind es noch. 270 Minuten, die darüber entscheiden, ob der VfL Wolfsburg sein Saisonziel erreicht oder nicht. 270 Minuten, in denen Niko Kovac und seine Mannschaft Platz 7 verteidigen und Platz 6 angreifen wollen - und sich im besten Fall direkt für das internationale Geschäft qualifizieren. Neun Punkte sind das Ziel vor den Spielen gegen Hoffenheim, in Freiburg und gegen Hertha BSC. "Wir müssen unsere Aufgaben erledigen und versuchen, den Druck auf Leverkusen zu erhöhen", sagt der Trainer. Die Chancen stehen angesichts der Europa-League-Belastung von Bayer nicht schlecht, im Endspurt doch noch an dem anderen Werksverein dieser Liga vorbeizuziehen.

Was nicht gelingt mit einer Darbietung wie am Sonntag beim 0:6 in Dortmund. So etwas könne passieren, weiß Kovac, schränkt jedoch ein: "Aber nicht in dieser Höhe. Die Art und Weise hat mir nicht gefallen." Mit 108,19 zurückgelegten Kilometern boten seine Spieler die schwächste Laufleistung dieser Spielzeit und versagten obendrein in sämtlichen defensiven Bereichen. "Wir haben die wenigsten Zweikämpfe dieser Saison geführt", moniert Kovac, "wir waren nicht robust genug." Und somit chancenlos.

Was dem Kroaten ebenso auffiel, ist nicht ganz uninteressant für den Saisonausgang und die Entwicklung dieser jungen Kovac-Mannschaft. Eine Entwicklung, die der Trainer gerne beschleunigen möchte. "Der äußere Rahmen" im Signal-Iduna-Park, hat Kovac festgestellt, "hat richtig eingewirkt auf den einen oder anderen. Die Wucht von der Tribüne hat den einen oder anderen sehr beschäftigt." Die große Kulisse machte Eindruck, mangelnde Erfahrung wirkte sich aus. "Deswegen", unterstreicht Kovac sein Europa-Ziel, "wäre es wichtig, dass man international spielt, um öfter in solche Situationen zu kommen."

Der VfL setzt also alles daran, um im nächsten Jahr international dabei zu sein. Ein Heimsieg gegen Hoffenheim sollte dafür die Grundvoraussetzung sein. Obwohl seine Mannschaft in Dortmund mit der Dreierkette in der ersten Hälfte unterging, dürfte der Trainer an dieser Formation festhalten. Zumal ihm durch die Ausfälle von Linksverteidiger Paulo Otavio (Syndesmoseriss) und Maxence Lacroix (Schulter-OP) zwei Defensivspieler nicht mehr zur Verfügung stehen.

Vor allem hinten links reißt ihm das in der lange favorisierten Viererkette ein großes Loch. Alternative Micky van de Ven wird dringend innen benötigt, Winterneuzugang Nicolas Cozza hat offenbar noch zu großen Nachholbedarf, um für die anstehenden Spiele ein Kandidat für die Startelf zu sein. Also gilt es das zu beweisen, was Kovac stets betont: "Das System ist nicht entscheidend. Es geht immer um die Einstellung, um Leidenschaft, Mentalität und Kampfgeist. Wenn wir den an den Tag legen, dann gewinnen wir auch mit einer Siebenerkette …"