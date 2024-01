Kovac auf der Kippe? Das sagt Schindzielorz zur Trainerfrage

Der VfL Wolfsburg kommt in der Bundesliga nicht vom Fleck. Mit internationalen Ambitionen in die Saison gestartet, versinkt die Mannschaft von Niko Kovac nach dem 1:1 gegen Köln im grauen Mittelmaß. Fußballerisch ist kein Vorankommen auszumachen - was den Trainer zwangsläufig ins Zentrum der Kritik rückt.

Wieder kein Sieg: Wolfsburgs Trainer Niko Kovac steht unter Druck. IMAGO/Christian Schroedter