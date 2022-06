Koulibaly und Napoli wieder in Gesprächen: Senegalese zu Gehaltsverzicht bereit

Trotz mehrerer Angebote anderer Topklubs will Kalidou Koulibaly seinen Vertrag in Neapel verlängern und seine Karriere dort beenden. Dafür sei er laut italienischen Medienberichten sogar bereit, auf Gehalt zu verzichten.

Mit starken Leistungen in der Serie A hat Koulibaly, der bei Napoli noch ein bis 2023 gültiges Arbeitspapier besitzt, das Interesse so manch eines europäischen Topklubs geweckt - PSG und Barcelona wurden mit ihm in Verbindung gebracht. Einen Wechsel strebt der Innenverteidiger wohl aber nicht an, vielmehr soll sich der 30-Jährige sogar ein Karriereende in Neapel vorstellen können. Das Trikot der SSC streift er sich mittlerweile seit acht Jahren über und würde das Berichten zufolge gerne auch noch weiter tun, dafür soll er sogar zu einem Gehaltsverzicht bereit sein.

Koulibaly ist unumstrittener Stammspieler in Neapel, wenig überraschend zeigten auch die Süditaliener Interesse an einer Vertragsverlängerung. Ein erstes Angebot zu stark verringerten Bezügen (3,5 Millionen Euro) lehnte der Senegalese jedoch ab - aktuell beläuft sich sein Jahressalär auf 6 Millionen Euro. Wie es aus italienischen Medienberichten nun heißt, soll seine Schmerzgrenze bei 5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen - das käme immerhin einem Einschnitt von über 16 Prozent gleich.

Sollte es zu einer Einigung zwischen Koulibaly und Napoli können, dann wäre das ein klares Zeichen. Ein Zeichen gegen den Lockruf des großen Geldes, das er in Spanien oder bei PSG sehr wahrscheinlich einstreichen würde, und ein Zeichen für den Verbleib bei dem Verein, der ihm am Herzen liegt; zusätzlich würde ihm in Neapel wohl auch die Kapitänsbinde winken, da sich Lorenzo Insigne in Richtung MLS verabschiedete.