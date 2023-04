Koubek: "Ich könnte mich seit drei Jahren über jeden Menschen in diesem Verein ärgern"

Trotz etlicher Ausfälle ist der FC Augsburg beim 2:3 in Leipzig nur knapp an einem Punktgewinn vorbeigeschrammt. Gerade die zweite Hälfte konnte sich sehen lassen und soll nun Auftrieb geben für das kommende Spiel, bei dem sich dem FCA eine große Chance bietet.

Die Statistiken stützten durchaus den Eindruck, den man am Samstagnachmittag vom Augsburger Auftritt in Leipzig gewinnen konnte: Der FCA hatte einigen Widerständen getrotzt und ein gutes Auswärtsspiel gemacht - das belegten 124 Kilometer ebenso wie 12:12 Torschüsse. Dass RB ein spielerisches Übergewicht (59 Prozent Ballbesitz) und die Mehrzahl der Zweikämpfe gewonnen hatte (57 Prozent), tat dem Bild, das Augsburg hinterließ, keinen Abbruch.

"Wir probieren, das gute Gefühl aus der zweiten Halbzeit mit ins Stuttgart-Spiel zu nehmen", sagte Torwart Tomas Koubek, der Rafal Gikiewicz im Augsburger Tor vertreten hatte und damit zu seinem sechsten Pflichtspiel in dieser Saison gekommen war.

Nach nicht einmal 180 Sekunden war Koubek zum ersten Mal gefordert, später musste er den Ball drei Mal aus dem Netz holen. Weil der FCA am Ende aber noch am Remis schnupperte, können die Fuggerstädter auch positive Schlüsse aus den 90 Minuten ziehen. Sollte nun am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ein Sieg gegen den VfB gelingen, wäre Augsburg acht Punkte voraus und von den Stuttgartern kaum noch einzuholen.

Die Partie bietet dem FCA also eine große Chance. Würde sich Koubek da nicht ärgern, wenn Gikiewicz ins Tor zurückkehren sollte? "Ich könnte mich schon seit drei Jahren über jeden Menschen in diesem Verein ärgern, aber das will ich nicht", entgegnete Koubek und betonte dann das, worauf es aus seiner Sicht im Abstiegskampf ankommt: "nicht gegeneinander, sondern miteinander" zu arbeiten.

Koubek: "Die Tordifferenz ist auch wichtig"

So hatten es die Augsburger am Samstag getan - und so wollen sie es auch am kommenden Freitag tun. In Leipzig genügte die Mannschaftsleistung nur zu einem 2:3, doch das zweite Tor, so Koubek, könnte noch eine Bedeutung haben. "Die Tordifferenz ist auch wichtig", sagte der 30-Jährige, "das kann am Ende der Saison auch entscheidend sein." Tatsächlich hat der FCA derzeit -16 Tore in seiner Bilanz stehen - und der VfB -15. Damit es darauf aber nicht ankommt, soll am Freitag ein Sieg her. Dann hätte Augsburg die Stuttgarter wohl abgehängt.