Koubek: "Das interessiert mich jetzt gar nicht"

Am Samstag wird Tomas Koubek (30) in Gladbach erneut das Tor des FC Augsburg hüten - zum letzten Mal?

Beinahe dreieinhalb Jahre liegen zwischen Tomas Koubeks sechstem und siebtem Sieg im Trikot des FC Augsburg. Im Dezember 2019 hatte der Schlussmann beim 3:0 gegen Düsseldorf im Tor gestanden, seitdem kaum noch gespielt oder nur Unentschieden und Niederlagen miterlebt. Bis zum 1:0 gegen Union Berlin vor rund zwei Wochen.

Aktuell ist Koubek wieder gefragt beim FCA. Weil die einstige Nummer eins, Rafal Gikiewicz, wegen Schulterproblemen seit Anfang April fehlt, darf Koubek sich zeigen - und womöglich Eigenwerbung für einen potenziellen neuen Arbeitgeber betreiben. Wie es für den einst 7,5 Millionen Euro teuren Tschechen, der noch bis 2024 unter Vertrag steht, weitergeht, ist offen.

Keine Pläne für die Zukunft

Augsburg würde Koubek, der in der Mannschaft einen hohen Stellenwert genießt, keine Steine in den Weg legen, schließlich ist der Noch-Mainzer Finn Dahmen der auserkorene Wunschkandidat für den zum Saisonende scheidenden Gikiewicz. "Das interessiert mich jetzt gar nicht", sagt Koubek über seine Pläne ab Juli. "Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt."

Ich glaube, der beste Weg ist es, einfach zu denken, was morgen passiert. So will ich es machen. Tomas Koubek

Am Anfang, gibt er zu, habe er zu oft nachgedacht, "was passieren könnte, wie es weitergehen könnte". Das, sagt er, "war manchmal ein Fehler. Ich glaube, der beste Weg ist es, einfach zu denken, was morgen passiert. So will ich es machen."

Und deshalb hat er, bevor der Urlaub ansteht, nur eine Sache im Kopf: "Ich will jetzt nicht daran denken, wohin mein Weg mich führt. Ich will am Samstag nochmal mein Bestes für den FCA geben." Und vielleicht den achten Sieg mit Augsburg feiern. Er wäre gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt.