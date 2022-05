Kostmann: "Ich habe viel Energie gesehen"

Mit der Auswärtspartie in Bochum kann Arminia Bielefeld am Freitagabend im Abstiegskampf bei einem Erfolg gegenüber der Konkurrenz vorlegen. Helfen soll dabei nicht der Gegner, sondern die bewährte eigene Wagenburg-Mentalität.

Arminia scheint startklar für den Showdown im Abstiegskampf. Die leichte Enttäuschung, am vergangenen Wochenende gegen Hertha BSC erneut nicht gewonnen zu haben, sei zunächst in dieser Woche zwar noch spürbar gewesen, berichtet Trainer Marco Kostmann. Das in der Nachspielzeit erreichte 1:1 vermittle den Spielern "aber auch positive Kraft, weil die Leistung spät doch noch belohnt wurde. Diese Kraft haben sie mit in die Trainingswoche genommen."

Die zugespitzte Lage sorge nicht übermäßig für Anspannung in Bielefeld. "Uns war vor der Saison klar, dass es bis zum Ende um den Klassenverbleib gehen wird, deshalb überrascht uns die Situation jetzt nicht. Dass wir die Möglichkeit noch haben, beflügelt auch. Ich habe viel Energie gesehen in dieser Woche."

Mit dieser Energie gilt es nun behutsam umzugehen, um nach neun vergeblichen Anläufen endlich wieder den nun besonders dringend nötigen Sieg einzufahren. Kostmann: "Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen und wir müssen es gewinnen. Mit zunehmendem Spielverlauf müssten wir dann das Risiko erhöhen. Das heißt aber nicht, dass wir ab der ersten Minute all-in gehen, das werden wir nicht tun."

Bielefeld kann im Abstiegskampf vorlegen

Die besonderen Umstände, etwa den Spieltermin schon am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wollen sich die Bielefelder zunutze machen und gegenüber der Konkurrenz aus Berlin und Stuttgart vorlegen. "Wir wollen jetzt einfach gewinnen, wir sind mal wieder dran mit einem Sieg. Deshalb ist es auch gut, dass wir nicht mit anderen Ergebnissen taktieren können, sondern einfach ganz bei uns bleiben und den Fokus nur auf dieses Spiel legen", kündigt Kostmann an.

Natürlich sei die öffentliche Aufmerksamkeit auf der Saison-Zielgeraden vor den Partien in Bochum und zum Abschluss gegen RB Leipzig noch einmal eine andere, inklusive aller Mutmaßungen und Spekulationen, weiß Samir Arabi. "Das ist ja oft so, in schwierigen Situationen. Da wird dann auch viel von außen reingetragen. Wir haben noch die Möglichkeit, in der Liga zu bleiben, und letztes Jahr haben wir es auch am letzten Spieltag geschafft", so Arminias Sportchef, der wieder auf die bewährte Wagenburg-Mentalität der Ostwestfalen setzt: "Wir werden da als Gruppe jetzt alles dransetzen!"

"Die werden nichts herschenken"

Eine "Hilfe" vom bereits den Klassenerhalt feiernden westfälischen Nachbarn erwartet niemand. Kostmann zollt Respekt und sendet Glückwünsche nach Bochum. "Es wird für sie das letzte Heimspiel dieser tollen Saison, die werden nichts herschenken. Und das ist auch gut so!"

Ähnliche Umstände erwartet Samir Arabi unterdessen auch zwei Tage später in München, wo Arminias direkter Rivale VfB Stuttgart antreten muss: "Der FC Bayern wird den ein oder anderen Spieler haben, der das letzte Mal das Trikot trägt. Sie können das erste Mal seit zwei Jahren wieder die Meisterschaft feiern. Ich bin mir sicher, dass sie 100 Prozent geben werden."