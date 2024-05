Kostic, Jovic & Co.: Serbiens endgültiges EM-Aufgebot

Serbiens Nationaltrainer Dragan Stojkovic hat sein finales Aufgebot für die EM in Deutschland bekanntgegeben. Neben einigen Ex-Bundesliga-Spielern ist auch ein aktueller Profi aus Deutschlands höchster Spielklasse dabei.

Am Dienstagmorgen war es soweit, um kurz nach 9 Uhr gab Dragan Stojkovic die finale Liste seiner EM-Fahrer bekannt. Vor sechs Tagen hatte der 59-Jährige noch ein 35-köpfiges vorläufiges Aufgebot präsentiert, der endgültige Kader ist nun ordentlich geschrumpft. Mit 26 Spielern reist Serbien zur EM nach Deutschland. Darunter ist mit Bremens Verteidiger Milos Veljkovic zwar nur ein aktueller Bundesliga-Spieler, dafür aber einige bekannte Gesichter aus Deutschlands höchster Spieklasse.

Unter anderem der gebürtige Berliner Lazar Samardzic, der für Hertha BSC und RB Leipzig spielte, aktuell aber bei Serie-A-Klub Udinese Calcio unter Vertrag steht, zählt zum Aufgebot. Erwartungsgemäß mit dabei ist auch ein ehemaliges Frankfurter Trio. Filip Kostic, Mijat Gacinovic und Luka Jovic sollen bei Serbien für Torgefahr sorgen.

In Gruppe C dürfte sich Serbien durchaus Chancen aufs Weiterkommen ausrechnen. Neben Favorit England trifft man auch auf Dänemark und Slowenien. Das erste Spiel bestreitet Serbien am 16. Juni (21 Uhr) auf Schalke gegen die Three Lions.

Serbiens EM-Kader im Überblick

Tor: Vanja Milinkovic-Savic, Predrag Rajkovic, Djordje Petrovic

Abwehr: Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Srdjan Babic, Uros Spajic, Nemanja Stojic

Mittelfeld: Sasa Lukic, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimovic, Ivan Ilic, Srdjan Mijailovic, Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic, Lazar Samardzic, Veljko Birmancevic, Filip Kostic, Filip Mladenovic, Andrija Zivkovic, Mijat Gacinovic

Angriff: Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Petar Ratkov