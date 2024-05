Kosten für Lustenau-Stadion niedriger als erwartet

Die Gemeindevertretung Lustenau hat am gestrigen Donnerstag getagt und die ersten Bauaufträge für die Arbeiten am Reichshofstadion vergeben. Mit einer Summe von 8,2 Millionen Euro liegt man dabei sogar unter der eigenen Kostenprognose. Auch sportlich hat man sich bisher unter Wert geschlagen.

In Lustenau wird in Zukunft in einer modernen Arena gespielt werden. SC Austria Lustenau

Dem Neubau des Reichshofstadions von Austria Lustenau steht nichts mehr im Wege. Wie der Bundesligist vermeldet, hat der Lustenauer Gemeinderat am Donnerstag die ersten Baufträge in Höhe von 8,2 Millionen Euro für die neue Heimstätte des aktuellen Tabellenschlusslichts vergeben. Damit liegt man sogar um 200.000 Euro unter der eigenen Kostenprognose. Addiert man die Kostenschätzungen für Holzbau und Spielfeld noch dazu, kommt man insgesamt auf eine Gesamtsumme von 10,7 Millionen Euro.

"Wir sind froh, dass die Kosten im Rahmen bleiben und wir nun fix wissen, dass die Bauarbeiten in Kürze beginnen können", zeigt sich Lustenau-Vorstandssprecher Bernd Bösch begeistert. Durch die Weichenstellung kann somit planmäßig mit dem Bau des neuen Lustenauer Stadions im November 2023 begonnen werden. Am 11. November wird zum letzten Mal im alten Reichshofstadion Fußball gespielt, anschließend rollen die Bagger an.

Bösch blickt der zukünftigen Heimstätte mit viel Vorfreude entgegen: "Wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit unseren Fans und Unterstützern endlich ein modernes Reichshofstadion in Lustenau zu haben. Damit machen wir einen wichtigen Schritt in eine hoffnungsvolle Zukunft unseres Vereins." Die Heimspiele während der Bauarbeiten wird die Austria im Stadion von Bregenz bestreiten.

Gegen Salzburg überraschen

Jetzt müssen die Lustenauer nur noch sportlich wieder in die richtige Bahn finden. Nach acht Spieltagen stehen nur zwei Punkte und der letzten Tabellenplatz zu Buche. Allerdings wartet auf die Mannschaft von Coach Markus Mader im kommenden Duell gegen Serienmeister Red Bull Salzburg die größtmögliche Prüfung. Vor allem, da die Mozartstädter nach der überraschenden Heimpleite gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz in der Bringschuld stehen. "Salzburg wird alles tun, um gegen uns wieder voll zu punkten. Auch auf dem Papier sind die Salzburger in einer anderen Liga, aber wir sind bereit, uns auch dieser Herausforderungen zu stellen", betont Coach Mader auf der "Vereinsseite".

Zwar bewies der Sieg der Linzer gegen den Ligaprimus für den Lustenau-Trainer, "dass in der Liga jeder jeden schlagen kann", dennoch werden die Vorarlberger mit sehr viel Gegenwehr rechnen müssen, da Salzburg im Vergleich zur Heimpleite am vergangenen Spieltag auf großartige Rotation verzichten wird. "Salzburg ist unheimlich stark und wird uns aufgrund der Niederlage gegen Linz äußerst ernst nehmen. Die Voraussetzungen sind also mehr als klar, wir können als Außenseiter nur überraschen. BW Linz hat aber bewiesen, dass man Salzburg ins Straucheln bringen kann, das wollen wir auch versuchen."

Kadertechnisch kann Mader dabei wieder auf fast alle Spieler zählen. Kapitän Matthias Maak ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, Torjäger Lukas Fridrikas konnte zumindest individuell wieder Übungen absolvieren. Ein Einsatz der zweifachen Saison-Torschützen am Wochenende gegen die Salzburger kommt aber wohl noch zu früh.