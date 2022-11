Koste es, was es wolle: Wie die Golfmonarchien mit Fußball ihre Macht ausbauen

Dr. Sebastian Sons ist Experte für arabische Golfmonarchien am Bonner Forschungsinstitut CARPO. Im kicker schreibt er über das sportliche Engagement der arabischen Golfstaaten und dessen Zusammenhang mit regionalen Machtkämpfen.

Es war ein Paukenschlag im Weltfußball, als am 3. August 2017 der neureiche französische Spitzenklub Paris St. Germain den brasilianischen Superstar Neymar für sagenhafte 222 Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtete. Es ist nach wie vor die höchste Ablöse, die jemals für einen Fußballer gezahlt worden ist.

Das Geld dafür stammte aus Katar: Die katarische Herrscherfamilie hatte PSG im Jahr 2010 über ihren Investitionsfonds erworben und seitdem mehr als 1,38 Milliarden Euro an Ablösesummen in den Klub investiert - von Zlatan Ibrahimovic bis hin zu Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappé. Paris St. Germain ist durch die Finanzkraft des katarischen Staates zur europäischen Fußballgroßmacht geworden. Dies symbolisierte auch die Verpflichtung Neymars.

Hinter dem Neymar-Transfer steckten knallharte regionalpolitische Interessen

Doch hinter dem Transfer steckten knallharte regionalpolitische Interessen. Nur wenige Wochen vor Bekanntgabe des Deals war es in der Golfregion zu einer politischen Krise gekommen: Im Juni 2017 hatten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sowie Bahrain und Ägypten eine See-, Land- und Luftblockade gegen Katar erlassen. Das Blockadequartett wollte den kleinen Nachbarn Katar in die Knie zwingen: Seit dem "Arabischen Frühling" 2010/11 war Katar immer einflussreicher in der Region geworden und hatte sich als Emporkömmling aus dem Schatten der mächtigen Führungsmacht Saudi-Arabien gewagt.

Dieser Bedeutungszuwachs war den saudischen und emiratischen Herrschern ein Dorn im Auge. Insbesondere die Übernahme von PSG und die erfolgreiche Bewerbung um die WM 2022 betrachteten sie mit Neid. Doch Katar blieb standhaft. Dies zeigte der Neymar-Transfer, bewies Katar doch seinen Rivalen am Golf, dass trotz der Blockade noch genug Mittel und Einfluss zur Verfügung standen, um den teuersten Fußballer der Welt zu verpflichten.

Im Zuge der Blockade versuchten Saudi-Arabien und die VAE außerdem, die FIFA davon zu überzeugen, die WM bereits 2022 von 32 auf 48 Mannschaften aufzustocken. Dies hätte zur Folge gehabt, dass Katar nicht mehr in der Lage gewesen wäre, die erhöhte Anzahl der Spiele logistisch durchzuführen. Immerhin ist das Land kleiner als Schleswig-Holstein. In diesem Fall hätte Katar also weitere Unterstützung gebraucht - eine Chance für Saudi-Arabien oder die VAE, möglicherweise als Co-Gastgeber zu fungieren.

In den VAE sieht man sich bereits als "heimlicher Gewinner" der WM

Der Plan scheiterte jedoch, und Katar überstand die Blockade relativ unbeschadet. Dies lag auch daran, dass die Augen der Weltöffentlichkeit auf dem kleinen Staat ruhten, der als WM-Gastgeber für die FIFA oder die WM-Sponsoren zu wichtig geworden war. Zähneknirschend gab das Quartett im Januar 2021 seine Blockade gegen Katar auf, und die Rivalen betonen seitdem ihre wiederentdeckte Solidarität füreinander. Die Herrscher in Riad und Abu Dhabi sind sich mittlerweile dessen bewusst, dass eine erfolgreiche WM nicht nur dem aufmüpfigen Nachbarn, sondern auch ihnen nutzen kann.

In den letzten Monaten wurde von den VAE, Saudi-Arabien und anderen Golfmonarchien wie Oman daher angekündigt, jeden Tag bis zu 150 Pendlerflüge nach Katar anzubieten. So können Fans, die keine Unterkunft im WM-Gastgeberland finden konnten, dennoch die Spiele besuchen. Damit hoffen die Nachbarn auf milliardenschwere Einnahmen aus dem WM-Tourismus. In den VAE sieht man sich bereits als "heimlicher Gewinner" der WM: Seit Juli sind die Buchungen für Flüge von Dubai nach Doha um 133 Prozent gestiegen. Auch der Fanklub des DFB-Teams hat sich in Dubai einquartiert und jettet von dort zu den Spielen der Nationalmannschaft.

Mit Sport wollen die Herrscher am Golf ihren Einfluss, ihre Macht und ihre Strahlkraft erhöhen. Katar nimmt hier nicht nur wegen der Übernahme von PSG und der Ausrichtung der WM eine Vorreiterrolle ein, sondern hat sich bereits seit den 1990er Jahren als Gastgeber internationaler Sportereignisse einen Namen gemacht: 1993 gewann Boris Becker die erste Ausgabe des katarischen ATP-Tennisturniers. Seitdem folgten Handballweltmeisterschaften, Schwimm- und Leichtathletikwettbewerbe oder die asiatischen Sommerspiele 2006. Insgesamt soll Katar in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 500 Sportveranstaltungen ausgerichtet haben. Die Herrscherfamilie der Al Thani betrachtet Sport als strategisches Instrument, um sich vor externen Bedrohungen - wie während der "Golfkrise" zwischen 2017 und 2021 - zu schützen.

Spätzünder Saudi-Arabien folgt dem Vorbild seiner kleinen Nachbarn

Zwar hat Katar in der Sportpolitik die größten Erfolge erzielt, doch die VAE und Saudi-Arabien sind ähnlich ambitioniert: So hat sich mithilfe des Geldes aus den Emiraten Manchester City seit der Übernahme der City Football Group 2008 unter Mansur bin Zayid Al Nahyan, stellvertretender Premierminister und Bruder des emiratischen Präsidenten und Kronprinzen Muhammad bin Zayid, zum Schwergewicht in der englischen Premier League entwickelt. Während PSG bei den getätigten Transfersummen im europäischen Vergleich nur auf Rang 5 liegt, führt City dieses Ranking mit mehr als 1,8 Milliarden Euro an.

Bei diesen Investitionen handelt es sich um eine langfristige Strategie, mit der man die eigene Marke und das eigene Erfolgsmodell weltweit positionieren möchte. Dr. Sebastian Sons

Und auch der Spätzünder Saudi-Arabien folgt dem Vorbild seiner kleinen Nachbarn: Im Oktober 2021 übernahm der saudische Investitionsfonds, der vom saudischen Kronprinzen Muhammad bin Salman geleitet wird, für etwa 360 Millionen Euro 80 Prozent des britischen Traditionsvereins Newcastle United. Damit stieg der Klub über Nacht zu einem der potenziell reichsten Vereine der Welt auf. Immerhin verfügt der Fonds mit einem Kapital von 480 Milliarden US-Dollar über unermessliche Finanzmittel, die zu einem gewissen Teil auch in Newcastle fließen sollen. Dies zeigte sich bereits wenige Wochen nach der Übernahme während der letzten Wintertransferperiode: Newcastle investierte mit über 100 Millionen Euro das meiste Geld in neue Spieler - weltweit. Zum Vergleich: Insgesamt flossen aus den 18 Vereinen der Bundesliga nur 62,6 Millionen Euro in Transfers.

Bei diesen Investitionen handelt es sich um eine langfristige Strategie, mit der man zum einen die eigene Marke und das eigene Erfolgsmodell weltweit positionieren, zum anderen aber auch neue Märkte erobern möchte: Die Übernahme von PSG diente Katar dazu, mehr denn je mit Frankreich ins Geschäft zu kommen, während der Werbevertrag der staatlichen Fluglinie Qatar Airways mit dem FC Bayern München unterstreicht, dass Deutschland zu einem der wichtigsten Investitionsmärkte Katars aufgestiegen ist. Dies zeigen u. a. die katarischen Anteile an den deutschen Schwergewichten Siemens, Volkswagen, der Deutschen Bank oder zuletzt RWE.

Den VAE gelang es, sich nach der Übernahme von City in die Immobilienbranche Manchesters einzukaufen

Qatar Airways ist weiterhin auch bei der AS Rom oder dem NBA-Verein Brooklyn Nets eingestiegen, während die emiratischen Luftfahrtkonkurrenten Emirates und Etihad die Trikots von Real Madrid, dem AC Mailand, dem FC Arsenal, Olympiakos Piräus, Olympique Lyon oder natürlich Manchester City schmücken.

Der Fußball dient demnach den Airlines aus den VAE und Katar als Werbeplattform, um sich als attraktive Touristenattraktionen in den Vordergrund zu drängen und die benachbarten Rivalen zu schwächen. Den VAE gelang es außerdem, sich nach der Übernahme von City in die Immobilienbranche Manchesters einzukaufen, und Newcastle ist für Saudi-Arabien deshalb so interessant, weil im Nordwesten Englands erneuerbare Energien gefördert werden sollen - eine Branche, die im Königreich hohe Priorität besitzt.

Eine erneute Olympia-Bewerbung Katars scheint nur eine Frage der Zeit zu sein

Auch vor diesem Hintergrund wird die Rivalität der Golfstaaten im Sport nach der WM in Katar nicht enden. Ganz im Gegenteil: Während mittlerweile in vier Golfmonarchien regelmäßig Formel-1-Rennen stattfinden, wird in Katar im kommenden Jahr die Asienmeisterschaft ausgetragen, ehe 2030 die Asienspiele folgen. Eine erneute Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

Auch Saudi-Arabien strebt nach einer größeren Rolle im globalen Sport: Zum einen wird man 2029 die Asiatischen Winterspiele ausrichten und dafür eine ganze Stadt inklusive Skipisten errichten, die ausschließlich mit Kunstschnee versorgt werden sollen. Zum anderen plant das Königreich, sich gemeinsam mit Griechenland und Ägypten für die WM 2030 zu bewerben. Bei diesen gigantomanischen Plänen geht es nicht zuletzt darum, die regionalen Rivalen in den Schatten zu stellen und die eigene Herrschaft zu sichern - koste es, was es wolle.

Das ist Dr. Sebastian Sons

Dr. Sebastian Sons ist Experte für arabische Golfmonarchien, Autor und Moderator des Podcasts "Katar 2022 - Mehr als eine WM".

Als Experte für die arabischen Golfmonarchien ist Dr. Sebastian Sons (41) am Bonner Forschungsinstitut CARPO tätig. 2016 erschien sein Buch "Auf Sand gebaut. Saudi-Arabien - Ein problematischer Verbündeter" und im September 2022 "Menschenrechte sind nicht käuflich. Warum die WM in Katar auch bei uns zu einer neuen Politik führen muss". Er bereist Golfmonarchien seit 2009 regelmäßig. Mit seiner Kollegin Mirjam Schmidt moderiert er den Podcast "Katar 2022 - Mehr als eine WM".