Kossounou und Haller reisen zum Afrika-Cup

Am Donnerstagabend hat die Elfenbeinküste ihren Kader für den anstehenden Afrika-Cup bekanntgegeben. Mit dabei sind zwei Profis aus der Bundesliga.

Der Start des Afrika-Cup rückt immer näher - und so werden nacheinander auch die Kader der jeweiligen Länder bekannt. Für einige deutsche Klubs bedeutet das, dass der ein oder andere Spieler zum Start der Rückrunde fehlen wird, beginnt das Turnier schließlich am 13. Januar.

Seit Donnerstagabend haben nun auch Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen weitere Planungssicherheit. BVB-Stürmer Sebastian Haller und auch Werkself-Verteidiger Odilon Kossounou wurden für ihr Land Elfenbeinküste, das den Afrika-Cup als Gastgebernation austragen wird, nominiert.

Kossounou in der Nationalmannschaft nicht gesetzt

Eine Nachricht mit unterschiedlichen Folgen für die beiden Klubs. Während Haller schon seit längerem nicht mehr erste Wahl in Dortmunds Sturm ist und sich hinter Niclas Füllkrug anstellen muss (elf Bundesliga-Einsätze, null Tore), gehört Kossounou in Leverkusen zum absoluten Stammpersonal. Der Innenverteidiger stand beim Herbstmeister 14-mal in der Bundesliga in der Startelf, erzielte zudem bisher einen kicker-Notenschnitt von 2,39.

In der Nationalmannschaft sieht das Ganze aber schon anders aus. In diesem Kalenderjahr kam der 22-Jährige nur in zwei von neun möglichen Länderspielen zum Einsatz, einmal als Einwechselspieler über fünf Minuten und das andere Mal über die komplette Spielzeit. Leverkusen hoffte dadurch auf eine Nicht-Nominierung Kossounous, doch nun steht fest, dass der Ivorer mindestens bis in die letzte Januar-Woche fehlen wird.

Auch eine Nominierung von Unions Angreifer David Datro Fofana stand im Bereich des Möglichen, doch der Stürmer schaffte es nicht ins Aufgebot. Dafür mit dabei ist unter anderem der ehemalige Frankfurter und Jetzt-Römer Evan Ndicka.