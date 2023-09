Kossounou und Co.: Die heimlichen Stars des Bayer-Booms

Als Trainer Xabi Alonso in der Vorbereitung hauptsächlich auf die Viererkette setzte, schien für Odilon Kossounou kein Platz in der Leverkusener Startelf zu sein. Jetzt ist der 22-Jährige einer der größten Gewinner bei der Mannschaft der Stunde.

Alle schwärmen in Leverkusen von den Neuen: Torjäger Victor Boniface - eine Sensation! Sechser Granit Xhaka - der uneingeschränkte Chef auf dem Platz! Linksverteidiger Alejandro Grimaldo - ein Quantensprung gegenüber seinem Vorgänger Mitchel Bakker! Angreifer Jonas Hofmann - der Inbegriff von Spielintelligenz!

Doch der Leistungsaufschwung bei Bayer 04 ist bei Weitem nicht allein an den Zugängen des Sommers festzumachen. "Es sind nicht nur die Neuen immer wichtig, auch wenn sich der mediale Fokus auf sie richtet, sondern auch die Spieler, die schon vorher hier waren", betont Geschäftsführer Simon Rolfes.

Dies gilt für den konstant starken, in den jüngsten zwei Partien gegen BK Häcken (4:0) und den 1. FC Heidenheim (4:1) sogar herausragenden Exequiel Palacios, aber eben auch für Odilon Kossounou. Aus dem vormals nur athletisch stark verteidigenden Abwehrspieler ist ein auch in der Spieleröffnung bedeutsamer Innenverteidiger geworden.

"Jetzt macht er es auch mit Ball hervorragend"

Palacios und eben Kossounou sind die Akteure, die sich am extremsten weiterentwickelt haben. "Beide haben einen Riesenschritt gemacht. Odi spielt unglaublich sicher. Er war ja schon immer körperlich aggressiv und zweikampfstark, aber jetzt macht er es auch mit Ball hervorragend", analysiert Rolfes.

Der ivorische Nationalspieler, über den Ex-Bayer-Geschäftsführer und DFB-Sportdirektor Rudi Völler im kicker bereits nach zwei Spieltagen sagte, "Odilon ist fast wie ein Neuzugang", spielt mit viel Selbstbewusstsein auf, passt mutig in die Tiefe, verleiht Bayers Spieleröffnung, die vor Jahresfrist noch einzig am besten Aufbauspieler Edmond Tapsoba hing, mehr Variabilität.

Kossounou bringt mehr Flexibilität in Bayers Aufbau

Konnten sich die Gegner lange Zeit hauptsächlich darauf konzentrieren, Tapsoba bei der Spielauslösung einzuschränken, besitzt Bayer nur durch Kossounou auch im Aufbau die absolute Flexibilität, nachdem sich Abwehrchef Jonathan Tah in dieser Hinsicht seit Jahresbeginn bereits deutlich initiativer zeigt.

Diese Entwicklung Kossounous komplettiert gleichsam die Entwicklung der gesamten Dreierabwehrkette, die einen bislang relativ unbeachteten Faktor für Bayers Genese zu einer Spitzenmannschaft darstellt.

Bayer 04 ist weniger störanfällig und schwerer berechenbar

Doch die Vielseitigkeit, die die Werkself inzwischen auch in dem von Trainer Xabi Alonso in der Vorbereitung mit an Pedanterie grenzender Akribie eingeschliffenen Spielaufbau besitzt, macht Bayer auch in dieser Disziplin weniger störanfällig und schwerer berechenbar.

So dient die zuverlässig gepflegt vorgetragene Spieleröffnung, die gleichsam durchdacht wie mutig, aber konstant mit geringer Fehlerquote vorgetragen wird, als Basis jeglichen kreativen Schaffens. Und ermöglicht es erst, dass Boniface und Co. in der Offensive so viel umjubelt auftrumpfen können. Kossounou und Co. übernehmen hingegen den Part der heimlichen Stars, sind aber nicht weniger bedeutsam für den Bayer-Boom.