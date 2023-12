Kossounou ragt heraus und schickt Rolfes in die Wiederholungsschleife

Nicht Wirtz und nicht Reus, nicht Frimpong und nicht Bynoe-Gittens, nicht Boniface und auch nicht Füllkrug. Nein, Odilon Kossounou ragte beim Liga-Hit in Leverkusen heraus.

Er war beim Topspiel der Topakteur. Beim Leverkusener Sturmlauf gegen einen sehr defensiven BVB war keiner der Leverkusener Offensivkünstler um Florian Wirtz und auch keiner der Abwehrrecken des BVB wie Mats Hummels der Spieler des Spiels, sondern Odilon Kossounou.

Der ivorische Innenverteidiger von Bayer 04 war beim 1:1-Unentschieden auf der rechten Leverkusener Seite ein Aktivposten im Offensivspiel und erledigte auch sein Kerngeschäft mit höchster Zuverlässigkeit und beeindruckender Konsequenz.

Ich stand in dieser Saison schon häufiger hier und habe das gesagt. Simon Rolfes

Eine Einschätzung, die nicht zum ersten Mal in dieser Saison auf die Auftritte des 22-Jährigen zutraf und die Simon Rolfes nach der Partie in eine Wiederholungsschleife zwang. So erklärte der Geschäftsführer zu der Feststellung, dass Kossounou eines seiner besten Spiele für Bayer 04 abgeliefert habe, nur trocken: "Ich stand in dieser Saison schon häufiger hier und habe das gesagt."

In der Tat präsentiert sich der vor zwei Jahren für 23 Millionen Euro vom Club Brügge nach Leverkusen gewechselte Abwehrspieler seit Wochen in absoluter Topform. Unter den Innenverteidigern der Liga weist er mit 2,42 den zweitbesten Notenschnitt auf.

Zweitbester Innenverteidiger der Liga

Kossounou wirkt nach zwei Jahren, in denen er eher ein Mitläufer war, tatsächlich "wie ein Neuzugang", wie es DFB-Sportdirektor Rudi Völler bereits im Sommer im kicker erklärte. Und so muss Rolfes eben immer wieder zu Lobeshymnen ansetzen.

Kossounou beeindruckte den Manager nicht nur, als er Dortmunds Jamie Bynoe-Gittens eindrucksvoll stoppte, der bei einem Konter frei Richtung Bayer-Tor zog, "als Odi im richtigen Moment den Körperkontakt sucht und die Chance zunichte macht."

Gerade im Spiel nach vorne war Rolfes mit dem Rechtsfuß hochzufrieden, der schon vor der Pause mit wiederholten Steckpässen, Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong trotz kaum vorhandener Räume gezielt in die Tiefe schickte.

Auch am Ausgleich beteiligt

So betonte der Geschäftsführer gerade Kossounous Offensivwirkung, nicht nur weil dieser den Leverkusener Ausgleich eingeleitet hatte. "Auch mit Ball hat er hervorragend gespielt, der Pass auf Patrik war auch von ihm. Er hat ein Topspiel abgeliefert. Er ist ein hervorragender Spieler, er bringt seine Qualitäten für die Mannschaft extrem ein."

Diese werden Bayer 04 zu Beginn des neuen Jahres fehlen, wenn vom 13. Januar bis zum 11. Februar der Afrika-Cup in Kossounous Heimat stattfinden wird. Im Nationalteam der Elfenbeinküste spielt der Leverkusener Abwehrspieler übrigens keine so tragende Rolle wie im Klub "aus irgendwelchen Gründen", wie Rolfes sagt. An Kossounous Leistungen im Klub kann dies nicht liegen.