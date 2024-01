Kossounou oder Tapsoba gegen Bayern sicher dabei

Der Afrika-Cup galt als möglicher Stolperstein für Bayer 04. Doch jetzt ist schon klar: Im Gipfeltreffen mit Bayern München wird entweder Edmond Tapsoba oder Odilon Kossounou Leverkusen wieder zur Verfügung stehen - wahrscheinlich sogar beide Top-Innenverteidiger.

Am Montag und am Dienstag werden die Verantwortlichen von Bayer 04 gespannt auf den Ausgang zweier Achtelfinalspiele beim Afrika-Cup warten. Können doch dort Entscheidungen fallen, die sich erheblich auf das Gipfeltreffen mit Bayern München in der Bundesliga am 10. Februar auswirken können.

Verliert nämlich die bislang arg enttäuschende Elfenbeinküste gegen Top-Favorit Senegal (21 Uhr, LIVE! bei kicker), dürfte Odilon Kossounou Mitte der Woche schon wieder in Leverkusen trainieren können - und wäre bereits am Samstag in Darmstadt ein Kandidat für die Startelf.

Und auch die Chance, dass Edmond Tapsoba am Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) mit Burkina Faso gegen Mali, den Ersten der Gruppe E, ausscheidet, ist gegeben. Dann wären beide Partner von Abwehrchef Jonathan Tah, der am Samstag beim 0:0 gegen Gladbach Gelb-gesperrt fehlte, wieder für Bayer 04 einsatzbereit.

Spielplan spielt Bayer in die Karten

Doch selbst, wenn sich die Elfenbeinlüste und Burkina Faso in ihren Achtelfinalspielen durchsetzen sollten, würde der Spielplan beim Afrika-Cup dem Tabellenführer der Bundesliga sicher in die Karten spielen: Denn dann träfen beide Leverkusener Innenverteidiger im Viertelfinale am Samstag (Anstoß 18 Uhr) direkt aufeinander.

Was zur Folge hätte, dass zumindest einer der beiden Leverkusener Leistungsträger ausscheiden und im Idealfall schon im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart am 6. Februar zur Verfügung stehen könnte. Vier Tage später im Gipfeltreffen mit den Münchner dann ohnehin.

Läuft es also ideal für Bayer, könnte schon am Samstag in Darmstadt wieder die komplette Stamm-Dreierkette auflaufen, die gegen Gladbach noch fehlte. Und selbst bei einem normalen Turnierverlauf, spricht Vieles dafür, dass Bayer mit der besten Abwehr gegen den FC Bayern antreten kann, der seinerseits jedoch auf Innenverteidiger Min-Jae Kim wohl eher verzichten wird müssen.

Gilt dessen südkoreanisches Team, das im Viertelfinale auf Australien trifft, doch mit Japan als Turnierfavorit beim Asien-Cup, dessen Finale am selben Tag steigt wie der große Showdown im Titelkampf der Bundesliga.