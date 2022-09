Kossounou: "Brügge hat keine Angst"

Nach nur einem Sieg und vier Niederlagen zu Beginn der Bundesligasaison möchte Bayer 04 in der Königsklasse einen guten Start hinlegen. Beim Club Brügge geht der Bundesligist trotz der sportlichen Krise nicht als Außenseiter ins Spiel. Doch Innenverteidiger Odilon Kossounou warnt vor dem belgischen Meister.

Rechtzeitig zum Widersehen mit seinem Ex-Klub hat sich Odilon Kossounou zurückgemeldet. Der ivorische Nationalspieler, der gegen Freiburg erstmals in dieser Bundesligasaison in der Leverkusener Startelf stand, durfte sich nach der 2:3-Niederlage gegen den Sport-Club als ein Gewinner fühlen. Hatte der 2021 für 23 Millionen Euro Ablöse vom Club Brügge gekommene Innenverteidiger doch eine überzeugende Leistung gezeigt.

Brügge brilliert als Underdog

Kossounou hat somit zumindest alle Argumente für einen Platz in der Startelf geliefert, wenn Bayer 04 am Mittwoch eben beim belgischen Meister in die Gruppenphase der Champions League startet. In Brügge erwartet Bayer der vom Papier her schwächste Kontrahent der Gruppe, doch Kossounou warnt vor seinem Ex-Klub.

"Brügge ist ein starker Gegner", urteilt der Mann von der Elfenbeinküste bei Werkself-TV, "ich spreche aus Erfahrung. Als ich dort gespielt habe, habe ich das erlebt: Wir haben gegen große Mannschaften gespielt und es geschafft, diesen Schwierigkeiten zu bereiten. Wir haben sie gut unter Druck gesetzt." Daran hat sich nichts geändert. "Sie pflegen weiterhin den gleichen Spielstil. Sie sind technisch und taktisch gut", so Kossounou.

Die Werkself trifft auf eine Mannschaft, die an sich glaubt, die unabhängig vom Gegner versucht, ihrer Spielidee treu zu bleiben. Club Brügge sei "ein Team, das keine Angst hat und befreit aufspielt", erklärt der Abwehrspieler, "der Name des Gegners ist egal. Auch wenn sie gegen große Mannschafen wie Real Madrid spielen."

In der vergangenen Saison landete Brügge in der Gruppenphase zwar nur auf Rang 4 hinter Manchester City, PSG und Leipzig. Doch mit einem 1:1 gegen Paris ließen die Belgier aufhorchen und sorgten mit einem 2:1 in Leipzig dafür, dass RB frühzeitig das Erreichen der K.-o.-Phase abschreiben musste. "Sie konzentrieren sich auf ihre Spielweise. Diese Philosophie haben sie beibehalten", erklärt Kossounou, "das ist ein Team mit viel Selbstvertrauen."

Das Bayer - siehe das warnende Beispiel Leipzig - am Ende aber wohl schlagen müssen wird, um in der Königsklasse zu überwintern. Im Kampf um die ersten zwei Plätze in der Gruppe dürfte Brügge mindestens das Zünglein an der Waage spielen.

Fans gegen Physis

Beim aktuellen Tabellendritten der Jupiler Pro League kennt Kossounou aber auch Schwachstellen. "Für mich ist es eine Mannschaft, die nicht so zweikampfbetont spielt. Im körperbetonten Spiel tun sie sich schwer, denn die Mannschaft hat wenige robuste Spieler", weiß der 21-Jährige, mahnt jedoch nochmal: "Aber wie schon erwähnt, es ist eine Mannschaft mit einer großartigen Technik."

Und einem leidenschaftlichen Publikum. "Die Fans sind super", schwärmt Kossounou, "in Brügge herrscht eine tolle Stimmung. Die Fans werden die Mannschaft extrem nach vorne peitschen."

Sowohl auf die Atmosphäre im Jan-Breydel-Stadion als auch auf ehemalige Kollegen wie Hans Vanaken und Clinton Mata freut sich der Leverkusener Verteidiger. Dieses Wiedersehen ordnet er hoch ein. "Das ist was Großes", sagt Kossounou. Nach den 90 Minuten sollte dieses Urteil im Idealfall sowohl auf Bayers Auftritt als auch auf das Ergebnis in Brügge zutreffen, um endlich die sportliche Kehrtwende einzuleiten.