Matchwinner Moukoko: Deutsche U 21 startet mit Sieg in die EM-Qualifikation

Die deutsche U 21 hat ihr erstes EM-Qualifikationsspiel gewonnen. Bei kompakten Kosovaren wurde Doppelpacker Moukoko nach dem Wechsel zum Matchwinner.

Ein lange umkämpftes Spiel in Pristina ging schlussendlich verdient an die DFB-Auswahl. Getty Images

"Sie werden über das Kämpferische kommen, haben frenetische Zuschauer im Rücken", hatte Antonio Di Salvo seine Erwartungen an das Duell der deutschen U 21 mit der kosovarischen Auswahl in Worte gefasst. Der Nationaltrainer der DFB-Mannschaft hatte bereits 2017 und 2018 als Assistenztrainer gelernt, was es heißt, im Kosovo anzutreten - und sollte daher mit seiner Einschätzung Recht behalten.

Lemperle und Röhl lassen beste Chancen aus

Gegen kompakte Gastgeber dominierte Deutschland das Geschehen, tat sich in Pristina jedoch schwer, entscheidend durchzukommen. Zwar gab es vielversprechende Ansätze, etwa als Brown nach wenigen Minuten scharf in die Mitte gab (6.), nur ging es über diese selten hinaus. Erst nach knapp 30 Minuten setze Moukoko einen ersten Warnschuss aus der zweiten Reihe ab (27.), ehe Lemperle kurz darauf die größte Chance des ersten Durchgangs ausließ: Der Fürther, nach dem 2:0-Testspielsieg gegen die Ukraine einziger neuer Akteur in der Startelf, schweißte das Leder aus dem Gewühl heraus aus fünf Metern über den Kasten (32.).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Bild der ersten Halbzeit wenig. Die Elf von Afrim Toverlani, im Vergleich zur 0:3-Niederlage in Polen auf vier Positionen verändert, stand tief und lauerte. Erneut war es allerdings Moukoko, der erstmals nennenswert abschloss (47.) bevor die zweite Topchance der Gäste folgte. Diesmal steckte der Dortmunder auf Lemperle durch, dessen Abschluss von HSV-Verteidiger Zumberi an den Pfosten gelenkt wurde, von wo aus die Kugel auf Röhl sprang. Der Freiburger drückte den Volley aus kurzer Distanz jedoch klar am Kasten vorbei (50.).

Moukokos Doppelschlag erlöst dominante DFB-Auswahl

Der Underdog reagierte darauf, indem er sich noch mehr einigelte und quasi nur noch in einem Bereich bis 30 Meter vor das eigene Tor agierte. Die meiste Zeit befanden sich alle Feldspieler in der Hälfte des Kosovo, die jedoch dementsprechend eng wurde. Auf dem ohnehin ramponierten und stetig schlechter werdenden Geläuf tat sich Di Salvos Mannschaft nun wieder merklich schwer damit, den Gegner auseinanderzuspielen.

Es war daher fast folgerichtig, dass ein Eckball die Hausherren knackte. Nach dem Standard landete das Leder über Umwege bei Moukoko, der überlegt zum erlösenden 1:0 versenkte (74.) - und nur kurz darauf den Doppelpack schnürte: Gruda legte auf den BVB-Youngster ab, der am Fünfmeterraum mit einer Drehung zwei Verteidiger und den Keeper aussteigen ließ, ehe er den verspringenden Ball mit dem langen Bein ins Tor schob (78.). Fast folgte sogar noch der Hattrick, doch Besson im Kasten der Kosovaren stand im Weg (84.). So durfte Kleine-Bekel den 3:0-Endstand herstellen, indem er eine Gruda-Ecke wuchtig einköpfte (89.).

Das nächste Mal im Einsatz ist die U-21-Nationalmannschaft in rund einem Monat. Am 13. Oktober trifft die DFB-Auswahl auf Bulgarien, vier Tage darauf gastiert das deutsche Team in Israel.