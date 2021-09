Koschinats Selbstkritik nach 0:4-Rückstand: "Habe die Mannschaft anders vorbereitet"

Am Ende stemmte sich der 1. FC Saarbrücken leidenschaftlich gegen die Niederlage, die 0:4-Hypothek zur Pause gegen Wiesbaden war aber letztlich zu hoch gewesen. Es bleibt die Frage: Wie konnte es überhaupt zum erschreckend schwachen Auftritt in den ersten 45 Minuten kommen?

Die ersten 45 Minuten des Freitagabendspiels waren für den 1. FC Saarbrücken komplett zum Vergessen. Die Hausherren waren stets einen Schritt langsamer als der SV Wehen Wiesbaden, leisteten sich zu viele individuelle Fehler und luden die Gäste mitunter zum Toreschießen ein. Die Folge: ein saftiger 0:4-Rückstand zur Halbzeitpause.

Koschinat hatte Wiesbaden anders erwartet

Doch wie konnte es überhaupt soweit kommen? Trainer Uwe Koschinat hatte am Mikrofon von "MagentaSport" mehrere Erklärungen parat. "Ich habe die Mannschaft auf eine andere Art auf Wehen Wiesbaden vorbereitet. Ich habe nicht geglaubt, dass sie aus einer Dreierkette operieren", nahm er einen Teil der Schuld auf sich und fügte hinzu: "Wir haben die brutale Geschwindigkeit unterschätzt." Gerade Wiesbadens Thijmen Goppel bekamen die Hausherren gar nicht in den Griff, der Offensivmann brach immer wieder über die rechte Seite durch, leitete das 0:2 ein und erzielte das 0:3 höchstpersönlich.



"Es war eine Mischung aus der nicht passenden Taktik und Unsicherheit. Das hat den Gegner stark gemacht", so Koschinat. Nicht zuletzt daher entschied er sich dafür, noch vor der Halbzeit gleich drei Spielerwechsel auf einmal zu tätigen. "Unsere Idee hat nicht zu der Art gepasst, wie Wiesbaden das Spiel aufgezogen hat. Ich musste unbedingt mehr Kompaktheit auf den Platz bringen, deshalb die 4-4-2-Raute", erklärte er die Auswechslungen und die damit einhergehende taktische Änderung.

Beruhigende Worte in der Kabine

In der Halbzeitpause habe er dann bewusst beruhigende Worte gewählt und nicht "draufgehauen". Anscheinend waren es die richtigen Worte, denn sein Team kam wie verwandelt aus der Kabine, entfachte plötzlich Druck und hätte nach starker Aufholjagd kurz vor Schluss beinahe noch den Ausgleich erzielt - für Koschinat ein gutes Zeichen: "Wir sind nicht untergegangen, haben einen offenen Fight geliefert, Möglichkeiten gehabt." Irgendwann sei der Moment gekommen, in dem man gemerkt habe: "Moment, hier geht vielleicht mehr als Ergebniskosmetik."



Spätestens ab da war der Coach auch mit der Einstellung seiner Spieler einverstanden gewesen. Im ersten Durchgang hatten ihm die "permanent hängenden Schultern" und die "fehlende Galligkeit, auch mal richtig wehzutun", missfallen. "Wir waren wahnsinnig brav." Die Reaktion im zweiten Durchgang imponierte ihm da schon deutlich mehr. Einen derartigen Auftritt will er nun auch am kommenden Wochenende im Spiel bei Viktoria Köln sehen: "Ob wir etwas daraus ziehen können, werden wir am kommenden Samstag erleben."