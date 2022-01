Koschinats "Job ist es nicht, Schiedsrichterentscheidungen zu kommentieren"

Der 1. FC Saarbrücken hat das Topspiel in Magdeburg unglücklich verloren. Trainer Uwe Koschinat wollte sich nicht mit Diskussionen über Schiedsrichterentscheidungen aufhalten, hatte zu einer Szene aber doch etwas zu sagen.

Verlor das Spitzenspiel in Magdeburg knapp: Saarbrückens Uwe Koschinat. imago images/Hartmut Bösener

Einen spektakulären Schlagabtausch lieferten sich der Erste und der Dritte. Ein Spitzenspiel, das seiner Bezeichnung absolut gerecht wurde. Hohes Tempo, technische Finessen und nicht zuletzt drei Treffer hatte das Duell der beiden besten Offensiven der Liga zu bieten - mit dem besseren Anfang für die Magdeburger, die Baris Atik nach zwölf Minuten in Front brachte.

Doch der verdiente Ausgleich der Saarländer durch Julian Günther-Schmidt (33.) hielt nur bis zur Pause. Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel ging der Spitzenreiter erneut in Führung. Zum Unmut von Koschinat, der nach der Partie bei "MagentaSport" die Rechtmäßigkeit des Tores infrage stellte. "Adriano Grimaldi war auf dem Weg zum Tor, wurde permanent festgehalten und hat aus dieser Situation heraus einen Fehlpass gespielt, der im Gegenzug dann zum 2:1 geführt hat", der Coach und fügte an: "Aber mein Job ist es nicht, Schiedsrichterentscheidungen zu kommentieren."

Koschinat hielt sich trotzdem weiter an der Situation auf: "Wir waren weit aufgerückt. Das war ein Fehler, den wir in der Pause angesprochen haben, weil wir auf ähnliche Art schon das 0:1 bekommen haben. Das haben wir zweimal auf letzten Linie nicht so gut verteidigt. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die Situation vorher anders hätte entschieden werden müssen."

Jacob in letzter Minute doch noch dabei

Saarbrücken rannte danach weiter mutig an - ein Aspekt, den der Trainer mehrfach lobend hervorhob. Die Niederlage war für Koschinat schlicht "unverdient. Wir haben aus meiner Sicht ein wahnsinnig mutiges Spiel gezeigt haben. Wir haben eigentlich immer nur aus diesen überraschenden Momenten heraus Torgefahr zugelassen."

Ins gleiche Horn blies auch Sebastian Jacob nach dem Spiel und lobte den Auftritt seiner Mannschaft, die das Spiel für ihn ausgeglichen gestaltete. Der 28-Jährige war erst kurzfristig in den Kader gerückt, als er nach einem falsch positiven Test am Nachmittag Bescheid bekam und dem Mannschaftsbus hinterherfuhr. Im Interview beschrieb er: "Der positive Test kam mir schon spanisch vor, auch weil ich der einzige war und keine Symptome hatte, die darauf hingedeutet haben. Die weiteren PCR-Tests waren dann alle negativ."

Durch die zweite Niederlage im neuen Jahr blieb der FCS vorerst Dritter, kann den Relegationsplatz aber am Sonntag wieder an Braunschweig und Meppen verlieren. Am nächsten Spieltag hat Saarbrücken das Montagsspiel (07.02., 19 Uhr) gegen die Würzburger Kickers vor der Brust.