Koschinat: "Zu viele Phasen, in denen wir hinterher laufen"

Nach zweimaliger Führung gegen Wiesbaden konnte der 1. FC Saarbücken wieder nicht über drei Punkte jubeln. FCS-Trainer Koschinat ärgert sich eher über die Leistung als über den Punktverlust.

Neben 1860 München sind die Saarländer das einzige ungeschlagene Team in der 3. Liga. Nach drei Siegen zum Start folgte am Montagabend gegen Wehen Wiesbaden aber das vierte Unentschieden in Folge. "Natürlich ist es aber superärgerlich, dass man nach einer langen Serie an Spielen ohne Gegentor jetzt viermal in Führung geht und jedes Mal den Ausgleich bekommt", äußerte sich der Trainer nach der Begegnung gegenüber "Magentasport". Auch schon in Osnabrück musste sich Saarbrücken trotz zweimaliger Führung mit einem Punkt begnügen.

"Ich bin nicht enttäuscht, weil das Tor so kurz vor Ende gefallen ist", führte Koschinat aus, "ich bin enttäuscht, weil wir insgesamt zu viele Phasen hatten, in denen wir hinterhergelaufen sind."

Auch Sebastian Jacob, Torschütze zum 1:0, zeigte sich enttäuscht: "Wenn man in der 88. Minute mit 2:1 vorne ist, dann will man das Spiel gewinnen und mit allem, was man hat, das Tor verteidigen. Das ist uns leider nicht gelungen."

"Mir ist es egal, was Markus Kauczinski denkt"

Bereits früh in der Begegnung geriet Koschinat mit Gäste-Trainer Markus Kauczinski aneinander. "Das sind Emotionen, die zum Spiel dazugehören. Deswegen muss ich trotzdem sagen, dass es mir reichlich egal ist, was Markus Kauczinski in der Situation über mein Verhalten denkt", so Koschinat.

Vorausgegangen war ein hartes Einsteigen gegen einen FCS-Profi, nach dem sich Koschinat den Foulenden vorknöpfen wollte. Kauczinski stellte sich schützend vor seinen Spieler und forderte Saarbrückens Trainer dazu auf, sich nur um die eigenen Spieler zu kümmern.

"Natürlich ist das jetzt für mich geklärt", sagte Koschinat versöhnlich.