Koschinat will nicht träumen, Batz nichts sagen

Die Enttäuschung nach der Derby-Niederlage sitzt beim 1. FC Saarbrücken tief. Trainer Uwe Koschinat haderte nach der Partie mit der Chancenverwertung und machte sich keine Illusionen bezüglich seiner Jobsicherheit. Daniel Batz wählte hingegen einen anderen Ansatz.

Nur ein Sieg aus den letzten acht Partien: Spätestens nach dem verlorenen Derby gegen Mannheim herrscht in Saarbrücken dicke Luft. Auch tabellarisch befindet sich der ambitionierte Drittligist im freien Fall. Nach dem starken Saisonstart rangiert der FCS inzwischen auf dem siebten Tabellenplatz - Tendenz sinkend. Während die Top-Teams an der Tabellenspitze enteilen, zeigten sich die Saarländer im wohl wichtigsten Spiel der Hinrunde blutleer und vor allem die Offensive ließ viel zu Wünschen übrig. "Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir in vielen Ballbesitzphasen viel zu ängstlich waren", gab auch Trainer Uwe Koschinat nach der Partie am Mikrofon von "Magenta Sport" zu.

Aber dann ist es symptomatisch, dass wir die nicht reinmachen. Uwe Koschinat

Nach dem entscheidenden Gegentreffer durch Dominik Martinovic (33.) habe seine Mannschaft lange gebraucht, um "Überlegenheiten zu kreieren, die nötig sind, um Tore zu schießen." Zwar habe sein Team in Form von Cuni, der kurz vor der Pause den Pfosten traf, und Boeder, der den Ausgleich Minuten vor dem Schlusspfiff liegen ließ "die entsprechenden Möglichkeiten gehabt", erklärte Koschinat. "Aber dann ist es symptomatisch, dass wir die nicht reinmachen." Ein Mentalitätsproblem wollte der Trainer dennoch nicht diagnostizieren. "Es ist keine Frage des Annehmens oder des Willens", so der 51-Jährige. Vielmehr habe sein Team gegen aggressive Mannheimer jederzeit dagegengehalten. "Allerdings nur in der Defensive, nicht in der Aktivität nach vorne, das müssen wir uns heute vorwerfen."

"Kein Kommentar": Komisches Interview von Batz

Deutlich wortkarger präsentierte sich da Daniel Batz. Auf die Frage, wie er denn das Auftreten seiner Mannschaft im Derby beurteile, ließ sich der 31-Jährige nicht zu einer Antwort verleiten. "Kein Kommentar", so der Torhüter, der auch die beiden folgenden Fragen äußerst wortkarg beantwortete. Ob sein Team die Derby-Atmosphäre nicht nutzen konnte, um Momentum zu erzeugen, ließ Batz ebenso unbeantwortet, wie auch die Frage, ob es beim vollgepackten Programm der nächsten Woche, inklusive des Landespokals am Mittwoch, überhaupt Zeit geben würde, groß nachzudenken. Anschließend verschwand der komplett bediente Schlussmann in den Katakomben. Eine Szene, die Bände sprach.

Bezüglich seiner Job-Sicherheit machte sich Koschinat, der seit 2021 in Saarbrücken in der Verantwortung steht, trotz aller Treuebekundungen der FCS-Verantwortlichen keine Illusionen. "Ich bin kein Träumer", stellte der 51-Jährige klar. "Wir haben eine Zielsetzung gehabt, um den Aufstieg mitzuspielen. Und diese Zielsetzung haben wir in den letzten vier oder fünf Spielen punktetechnisch verfehlt." Auch inhaltlich habe seine Mannschaft nicht das gezeigt, "was ausreicht, um ein Spiel wie heute zu gewinnen", erklärte Koschinat. Es bleibt also abzuwarten, wer beim kommenden Spiel gegen den FSV Zwickau (Samstag, 14 Uhr) auf der Trainerbank Platz nehmen wird.