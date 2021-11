Koschinat: "Wer würde den SC Verl ohne Capretti kennen?"

Nach der 2:4-Niederlage des SC Verl gegen den 1. FC Saarbrücken forderten einige Verler Anhänger den Rauswurf von Trainer Guerino Capretti. Sein Saarbrücker Kollege sprang ihm zur Seite und sprach von einem "Skandal".

Capretti hatte sicherlich schon angenehmere Zeiten als SC-Trainer: Die 2:4-Niederlage gegen Saarbrücken war die vierte in Serie. Platz 18 und 16 Punkte aus 16 Spielen sind die Zahlen der Verler, die in der vergangenen Saison noch für Furore sorgten, als Aufsteiger auf dem siebten Tabellenplatz landeten und nun im Keller der 3. Liga stecken.

Für manchen Fan des SC war die vierte Niederlage nacheinander offenbar eine zu viel: Nach dem Spiel am Freitagabend waren vereinzelt "Rino raus"-Rufe zu hören. Capretti ging nur indirekt darauf ein: "Wenn man verliert, ist man schlecht drauf. Dass der ein oder andere seinen Unmut äußert, ist jedem selbst überlassen", sagte er bei Magenta Sport. "Ich muss das professionell aufnehmen. So ist das Geschäft: An einem Tag bist du der Mann, am nächsten Tag nicht."

Deutlicher wurde Uwe Koschinat, der Trainer des Gegners aus Saarbrücken, als er auf die Rufe angesprochen wurde: "Das ist fast ein Skandal. Wer in Deutschland würde den SC Verl ohne Capretti kennen?" Sein Verler Trainerkollege mache "tolle Arbeit", die Mannschaft spiele "extrem attraktiven Fußball". Koschinat erinnerte an die letzte Saison der Verler und daran, dass ihnen daraufhin die besten Spieler weggekauft worden seien. "Auf welcher Basis kann man hier den Kopf des Trainers fordern? Das ist mir ein Rätsel."

Koschinat: "Kann keinen schöneren Sieg als diesen geben"

Verl zeigte gegen Saarbrücken keine schlechte Leistung und ging nach einem Rückstand für kurze Zeit in Führung. Einem kurz darauf folgenden Doppelschlag des 1. FCS hatten die Hausherren jedoch nichts mehr entgegenzusetzen. Für Saarbrücken waren es drei wichtige Punkte nach zuletzt zwei schmerzhaften Niederlagen gegen Mannheim und Kaiserslautern: "Wir haben uns insgesamt schwer getan", sagte Koschinat. "Verl hat starken Fußball gespielt. Das hat uns viele Probleme bereitet. Letztlich kann es aber keinen schöneren Sieg als diesen geben: Wir mussten kein 1:0 verteidigen, sondern während des Spiels wieder eine Antwort geben." Vor allem seine Spieler, die "ganz viel Energie" von der Bank brachten, lobte der Saarbrücker Trainer.