Koschinat warnt vor FCI-Knipser Schmidt: "Was erzähle ich hier einem Saarländer?"

Im Spitzenspiel der 3. Liga kommt es zum Duell zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Saarbrücken. FCS-Coach Uwe Koschinat warnt insbesondere vor den Qualitäten Patrick Schmidts.

Sowohl Ingolstadt als auch Saarbrücken haben bis dato eine makellose Bilanz mit neun Punkten aus drei Spielen. Allerdings seien die Rollen vor dem nominellen Spitzenspiel des 3. Spieltags klar verteilt, wie Koschinat auf der Spieltags-Pressekonferenz betonte. "Die individuelle Klasse ist bei Ingolstadt in allen Mannschaftsteilen extrem hoch", hob der 50-Jährige das Selbstverständnis zahlreicher FCI-Spieler hervor, die sich eigentlich vielmehr in der 2. Bundesliga wähnen.

Saarbrücken erwartet treffsicheres Sturmduo

Vor allem untermauere die Offensive des Zweitliga-Absteigers dessen Anspruch, schleunigst wieder aufzusteigen. "Die Zielsetzung ergibt sich alleine schon aus der Verpflichtung von Pascal Testroet." Aber auch Sturmpartner Patrick Schmidt zeigte sich in dieser Spielzeit schon treffsicher. Der 28-Jährige ist in Saarbrücken kein Unbekannter. "Was erzähle ich hier eigentlich einem Saarländer, welche Qualitäten Patrick Schmidt in der Box hat? Das weiß man", unterband Koschinat seine eigene Rede.

Abwehrspieler Bjarne Thoelke, der gegen Ingolstadt wieder zum Einsatz kommen soll, will jedoch keine einzelnen Akteure in den Fokus rücken. "Man diskutiert natürlich, welche Qualitäten die einzelnen Spieler haben. Aber es ist nicht so, dass wir uns nur auf Patrick Schmidt konzentrieren", erklärte der Innenverteidiger.

Auch als selbsterklärter Underdog will der 1. FC Saarbrücken seine Chance in Oberbayern nutzen. "Da müssen wir uns nicht zu klein machen", sagte Koschinat und deutete damit auch auf die drei gewonnenen Spiele zum Auftakt. Gegen den FCI werden ihm Steven Zellner (Knieprobleme) und Dominik Ernst fehlen. Letzterer habe sich beim 1:0 gegen Dortmund II eine Verletzung der Sehne am Kniegelenk zugezogen. "Es ist natürlich ein schwerer, aber auch unumgänglicher Ausfall. Das müssen wir entsprechend auskurieren lassen", so Koschinat, der immerhin wieder auf Sebastian Jacob, Mike Frantz und Kapitän Manuel Zeitz zurückgreifen kann.